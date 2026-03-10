Alwihda Info
TCHAD

Tchad : conférence de presse du rapporteur général de « Un Jour Nouveau »


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 10 Mars 2026



Le rapporteur général et porte-parole du parti Un Jour Nouveau, Djelassem Donangmbaye Félix, a animé une conférence de presse le 8 mars pour réagir à la célébration de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET).

S’exprimant au nom de l’opposition démocratique, il a estimé que le thème de cette année, « Chaque femme compte », ne doit pas rester un simple slogan, mais constituer le fondement d’une véritable politique publique en faveur des femmes.

Selon lui, les festivités organisées à l’occasion de cette semaine risquent parfois de servir « d’alibi à l’inaction », alors que les ressources mobilisées pourraient être orientées vers des projets prioritaires tels que les centres de santé maternelle, l’éducation des filles ou le développement de l’entrepreneuriat féminin.

Le porte-parole a également évoqué plusieurs défis majeurs auxquels les femmes tchadiennes restent confrontées, notamment la recrudescence des violences sexuelles, la mortalité maternelle encore élevée, les difficultés d’accès des filles à l’éducation et la faible représentation des femmes dans les instances politiques et administratives.

Face à ces enjeux, le rapporteur général et porte-parole du parti Un Jour Nouveau propose notamment la gratuité totale des soins maternels, la construction de 50 maternités rurales d’ici 2027, la création d’un fonds national pour la scolarisation des filles ainsi qu’un programme d’entrepreneuriat féminin doté de 5 milliards de francs CFA.

Djelassem Donangmbaye Félix recommande également la mise en place de tribunaux spécialisés pour les violences basées sur le genre et la création de centres d’hébergement d’urgence pour les victimes. Tout en affirmant ne pas être opposée à la célébration du 8 mars,

Le rapporteur général et porte-parole du parti Un Jour Nouveau, Djelassem Donangmbaye Félix appelle à des réformes concrètes en faveur des femmes tchadiennes.


Tchad : une mission conjointe de la CPI et la CASCIDHO rencontre les victimes du conflit centrafricain

