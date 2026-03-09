Tchad : tensions au tribunal d’Abéché, le procureur dément la libération d’un véhicule lié à une affaire criminelle

Le magistrat a expliqué que l’affaire trouve son origine dans un drame survenu le 4 février 2026 dans le quartier Farik Aguek, au premier arrondissement d’Abéché. Selon lui, il s’agit d’un cas de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort d’un citoyen tchadien. Le principal suspect a été rapidement interpellé puis traduit devant la justice.



Le procureur a précisé que le tribunal a condamné le prévenu à dix ans d’emprisonnement ferme, assortis d’une amende de 500 000 francs CFA, tandis que la partie civile a formulé des demandes d’indemnisation estimées à plusieurs millions de francs. Le jugement définitif dans cette affaire doit être rendu le 4 avril prochain, date fixée pour le délibéré.



Concernant les tensions observées au palais de justice, Hissein Saleh Arabi a indiqué qu’elles ont été provoquées par une mauvaise interprétation liée au sort du véhicule impliqué dans l’affaire. Contrairement aux rumeurs ayant circulé, il a assuré que le véhicule n’a pas été libéré, mais qu’il a été remis à la gendarmerie dans le cadre de la procédure judiciaire.



Le procureur a également relaté qu’un groupe de personnes s’est présenté devant son bureau pour demander des explications. Face à l’afflux de plusieurs individus souhaitant entrer en même temps dans les locaux, les gendarmes chargés de la sécurité ont tenté de réguler l’accès. Un tir de sommation aurait été effectué afin de prévenir tout débordement, avant l’intervention de la compagnie de gendarmerie pour rétablir le calme.



Selon le magistrat, certaines rumeurs seraient alimentées par des personnes cherchant à déstabiliser le fonctionnement de la justice. Il a néanmoins assuré que les autorités judiciaires restent déterminées à poursuivre leur mission dans le respect de la loi et à lutter contre toute forme d’injustice.