TCHAD

Tchad : l'Université de la Francophonie a lancé les examens du premier semestre de l’année académique


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 10 Mars 2026



La cérémonie du lancement officiel des examens du premier semestre s'est déroulée ce mardi 10 mars 2026, en présence des responsables administratifs, pédagogiques, et des membres du jury.

Au total, ils sont 2337 étudiants de la 2ème et la 3ème années, issus de trois facultés et un Institut de santé, toutes filières confondues qui vont composer les examens en deux vagues pendant une semaine.

Dans son allocution, le secrétaire général de l'Université de la Francophonie, Emmanuel Mamaam, a rappelé que ces évaluations constituent une étape importante pour les étudiants, leur permettant de démontrer les connaissances apprises durant le semestre.

Le président du jury Dr Bab Kusmuan Sylvère a, pour sa part, indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour éviter les tricheries, avant d'inviter les candidats à bannir toute pratique contraire à l’éthique académique.

Pour assurer le bon déroulement des épreuves, les autorités administratives ont mis sur pied un dispositif composé des surveillants pour une application stricte des règlements en vigueur contre toute tentative de fraude. Il est important de rappeler que ces examens interviennent une semaine après ceux des étudiants de la 1ère année, actuellement en stages.


