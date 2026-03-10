Tchad : la FTKDA organise un passage de grade pour six athlètes

Selon le président de la FTKDA, Oumar Djime Moussa, le passage de grade constitue un moment important dans la progression des pratiquants. Il permet d’évaluer l’engagement des élèves, leur niveau technique ainsi que leur assimilation des principes du karaté.



« Le passage de grade n’est pas une fin en soi. C’est plutôt une étape d’évaluation qui permet aux jeunes athlètes de progresser et de perfectionner leur pratique », a-t-il expliqué.



Le président de la fédération a également souligné que les arts martiaux ne se limitent pas à une simple technique de combat, mais représentent aussi un véritable système éducatif. Selon lui, cette discipline contribue à forger la personnalité des pratiquants, tant sur le plan technique, physique, intellectuel que moral.



« Le karaté apprend aux pratiquants à maîtriser leur corps, à se défendre et à développer des valeurs essentielles telles que la discipline, l’intégrité et le respect », a-t-il ajouté.



Au total, six athlètes ont participé à ce passage de grade, dont trois ceintures noires, deux ceintures bleues et une ceinture verte.



La FTKDA réaffirme ainsi sa volonté de promouvoir et de développer les arts martiaux au Tchad, tout en encourageant la formation et la progression des jeunes athlètes.