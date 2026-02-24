Tchad : lancement de la formation licence 2 pour les entraineurs du Salamat et du Sila

Les entraîneurs de football des provinces du Salamat et du Sila participent depuis ce 23 février 2026 à une formation de licence 2 organisée à Am Timan, chef lieu du Salamat.



La cérémonie officielle de lancement, tenue dans les locaux de la commune, a été présidée par le délégué provincial de la Jeunesse et des sports du Salamat, Abdelsalam Abakar Ali. Cette initiative marque une étape importante dans la volonté nationale de renforcer les compétences techniques des encadreurs sportifs.



Fruit d’une collaboration entre la Fédération tchadienne de football et ses partenaires techniques et financiers, cette session réunit quarante participants issus des deux provinces.



Ces jeunes entraîneurs, motivés par le désir de progresser, viennent acquérir des connaissances actualisées et des outils pratiques indispensables à l’encadrement moderne du football. La formation vise à consolider leurs acquis, à améliorer leurs méthodes de travail et à leur offrir une base solide pour accompagner efficacement les talents locaux sur le terrain.



Dans son intervention, le président provincial du football du Salamat, Mahamat Ali Ibrahim, a rappelé que le football dépasse largement le cadre d’un simple sport. Selon lui, il constitue une véritable école de vie, un espace d’éducation, de cohésion sociale et d’espoir pour la jeunesse.



Pour que cette discipline devienne un levier de réussite et de développement, il a insisté sur l’importance de disposer d’entraîneurs qualifiés, capables de transmettre des valeurs et de structurer les jeunes joueurs.



L’instructeur en entraînement de la FIFA, Madjiadoum Tokomou, a pour sa part, souligné que cette formation représente une opportunité unique pour les participants. Elle leur permet non seulement d’échanger leurs expériences, mais aussi d’actualiser leurs connaissances, de renforcer leurs compétences techniques et d’élever le niveau général de la discipline dans les provinces concernées.



En lançant officiellement les travaux, le délégué provincial Abdelsalam Abakar Ali a exprimé sa gratitude envers les partenaires qui ont rendu possible cette initiative. Il a encouragé les participants à suivre avec attention l’ensemble des modules, rappelant que cette formation constitue une chance précieuse pour leur avenir professionnel.



La session de licence 2 s’étend sur une durée de six jours et constitue une étape déterminante dans la professionnalisation du football régional.