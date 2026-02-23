Décret : nominations à l'Autorité de l’Aviation Civile du Tchad (ADAC)

Par Décret N°097/PR/PM/MTACMN/2026 du 23 février 2026, les fonctionnaires dont les noms suivent, sont nommées aux postes de responsabilité ci-après, à l'Autorité de l’Aviation Civile du Tchad (ADAC) :
DIRECTION DE LA SECURITE, DES NORMES ET DES VOLS :
Directeur : M. ISSA MAHAMAT SOULEYMAN en remplacement de M. ISSA DAOUSSA HASSABALLAH
DIRECTION DE LA NAVIGATION AERIENNE ET DES AERODROMES :
Directeur : M. ALLADOUMNGAYE REYARA, en remplacement de M. HISSEIN KOKOI
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION, DES FINANCES ET DU MATERIEL :
Directeur : M. SEFA IDRISS en remplacement de Mme SADYA KAWADJI, appelée à d'autres fonctions.
