Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Décret : nominations à l'Autorité de l’Aviation Civile du Tchad (ADAC)


Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Février 2026



Décret : nominations à l'Autorité de l’Aviation Civile du Tchad (ADAC)
Par Décret N°097/PR/PM/MTACMN/2026 du 23 février 2026, les fonctionnaires dont les noms suivent,  sont nommées aux postes de responsabilité ci-après, à l'Autorité de l’Aviation Civile du Tchad (ADAC) : 

DIRECTION DE LA SECURITE, DES NORMES ET DES VOLS :
Directeur : M.  ISSA MAHAMAT SOULEYMAN en remplacement de M. ISSA  DAOUSSA HASSABALLAH

DIRECTION DE LA NAVIGATION AERIENNE ET DES AERODROMES :
Directeur : M.  ALLADOUMNGAYE  REYARA, en remplacement de M. HISSEIN KOKOI

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION, DES FINANCES ET DU MATERIEL :
Directeur : M.  SEFA IDRISS  en remplacement de Mme SADYA KAWADJI, appelée à d'autres fonctions.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/02/2026

Tchad : la commune d'Abéché intensifie l’opération « Samedi citoyen » sur l’axe du marché Park d’Adré

Tchad : la commune d'Abéché intensifie l’opération « Samedi citoyen » sur l’axe du marché Park d’Adré

Drame conjugal à N’Djamena : un homme jugé pour le meurtre de son épouse Drame conjugal à N’Djamena : un homme jugé pour le meurtre de son épouse 20/02/2026

Populaires

Le Tchad ferme sa frontière avec le Soudan pour raisons sécuritaires

23/02/2026

​Tchad : un homme poignarde son bailleur à Abéché, une enquête ouverte

22/02/2026

Tchad : le ministre de la Santé publique en visite de travail à Am-Timan

22/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter