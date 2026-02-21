Tchad : la commune d'Abéché intensifie l’opération « Samedi citoyen » sur l’axe du marché Park d’Adré

La Commune d’Abéché poursuit activement son opération d’assainissement dénommée « Samedi citoyen ». Ce samedi 21 février 2026, le personnel communal s’est fortement mobilisé sur l’axe du marché Park d’Adré pour une vaste action de salubrité.



Placée sous la conduite du maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts engagés par les autorités municipales pour améliorer le cadre de vie des habitants. Agents municipaux et responsables techniques ont procédé au balayage, à l’enlèvement des déchets ainsi qu’au nettoyage des abords de cet axe très fréquenté.



Le marché Park d’Adré, pôle commercial stratégique de la ville, connaît une forte affluence quotidienne, rendant nécessaire un entretien régulier afin de prévenir l’insalubrité et de préserver l’environnement urbain.



À travers cette opération hebdomadaire, la Commune d’Abéché entend renforcer la culture citoyenne autour de la propreté et rappeler à la population l’importance d’un engagement collectif pour maintenir la ville propre.



Les autorités municipales réaffirment ainsi leur détermination à faire du « Samedi citoyen » un levier durable d’assainissement et de responsabilisation communautaire.

