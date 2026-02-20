Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : l’ONASER associe le Conseil islamique à une campagne contre l’excès de vitesse pendant le Ramadan


Alwihda Info | Par Clarisse Mogota - 20 Février 2026


​Dans le cadre de la cinquième édition de sa campagne annuelle, l’Office national de la sécurité routière (ONASER), en concertation avec le Conseil national des affaires islamiques, a lancé officiellement, ce jeudi 20 février 2026, une campagne de sensibilisation contre l’excès de vitesse durant le mois de Ramadan.


Tchad : l’ONASER associe le Conseil islamique à une campagne contre l’excès de vitesse pendant le Ramadan
Selon le directeur adjoint de l’ONASER, Hassan Ibrahim Guire, le Ramadan est une période marquée par une forte affluence sur les routes, notamment aux heures précédant la rupture du jeûne. Face à cette situation, l’ONASER entend renforcer ses actions de prévention afin de réduire les accidents graves, souvent causés par la vitesse excessive.

Dans le cadre de cette initiative, des activités de sensibilisation seront menées aux principaux carrefours de la capitale ainsi que dans les mosquées. L’objectif est de rappeler aux conducteurs et aux fidèles musulmans l’importance de la prudence, de la patience et du respect du code de la route.

Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de collaboration avec les autorités religieuses, visant à intégrer les messages de sécurité routière dans les prêches et les actions communautaires. Un appel est ainsi lancé à l’ensemble des usagers de la route pour faire preuve de responsabilité, afin que ce mois sacré de Ramadan se déroule dans la paix et la sécurité.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/02/2026

Tchad : à N’Djamena, mystère autour d'un déficit de près de 5 millions dans une cave ‎ ‎

Tchad : à N’Djamena, mystère autour d'un déficit de près de 5 millions dans une cave ‎ ‎

Tchad : à Abéché, l’ASDEV lance son opération Iftar Sayim 2026 Tchad : à Abéché, l’ASDEV lance son opération Iftar Sayim 2026 19/02/2026

Populaires

Tchad : des nominations au ministère de l’Enseignement supérieur

19/02/2026

Tchad : à Abéché, installation des nouveaux directeurs des centres secondaires des œuvres universitaires de l’Est

19/02/2026

Tchad-Suisse : présentation des lettres de créance de l’ambassadeur du Tchad

19/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter