Tchad : l’ONASER associe le Conseil islamique à une campagne contre l’excès de vitesse pendant le Ramadan

Selon le directeur adjoint de l’ONASER, Hassan Ibrahim Guire, le Ramadan est une période marquée par une forte affluence sur les routes, notamment aux heures précédant la rupture du jeûne. Face à cette situation, l’ONASER entend renforcer ses actions de prévention afin de réduire les accidents graves, souvent causés par la vitesse excessive.



Dans le cadre de cette initiative, des activités de sensibilisation seront menées aux principaux carrefours de la capitale ainsi que dans les mosquées. L’objectif est de rappeler aux conducteurs et aux fidèles musulmans l’importance de la prudence, de la patience et du respect du code de la route.



Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de collaboration avec les autorités religieuses, visant à intégrer les messages de sécurité routière dans les prêches et les actions communautaires. Un appel est ainsi lancé à l’ensemble des usagers de la route pour faire preuve de responsabilité, afin que ce mois sacré de Ramadan se déroule dans la paix et la sécurité.