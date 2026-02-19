Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Abéché, l’ASDEV lance son opération Iftar Sayim 2026


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 19 Février 2026



Tchad : à Abéché, l’ASDEV lance son opération Iftar Sayim 2026
L’Association Amdaradir pour la Solidarité et le Développement (ASDEV) a officiellement lancé, le mercredi 18 février 2026, son opération Iftar Sayim dans la ville d’Abéché.

Cette initiative de solidarité vise à venir en aide à 600 familles démunies, à l’occasion du mois béni du Ramadan. Les bénéficiaires recevront des kits alimentaires composés notamment de mil, de haricot, de dattes et d’huile, traduisant ainsi l’engagement constant de l’association en faveur des couches vulnérables de la population.

Prenant la parole au nom de l’ASDEV, Saadadine Ahmat a présenté un bilan triennal marqué par l’engagement, la résilience et la solidarité. Il a souligné que malgré des ressources limitées, l’association a pu mener des actions concrètes et significatives au profit des communautés locales.

De son côté, Adamou Brahim, président de la commission Iftar Sayim 2026, a mis en lumière l’esprit de cette initiative, qui consiste à apporter réconfort et assistance aux personnes vulnérables durant le mois du Ramadan, période de partage et de générosité.

Cette opération s’inscrit dans la continuité de l’engagement philanthropique de l’ASDEV, qui continue d’impacter positivement la communauté d’Abéché. À travers Iftar Sayim 2026, l’association réaffirme sa volonté de promouvoir les valeurs de solidarité et d’entraide, en parfaite adéquation avec l’esprit du mois sacré.


