Tchad : pose de la première pierre des centrales solaires hybride des villes de Bongor, Bol et Biltine

Par Katchibé Mapagne - 18 Février 2026





Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est a accueilli le mardi 17 février 2026 la cérémonie de la pose de la première pierre de sa centrale solaire hybride des villes Bol, Biltine.



La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, l’ambassadeur Allah Maye Halina, en présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie Passalé Kanabé Marcelin, ainsi que des membres du gouvernement, du délégué du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Est et autres autorités administratives locales.



L’objectif général de ce projet est d’améliorer durablement l’accès à l’électricité dans les localités de Bongor, Bol et Biltine à travers la construction de centrales hybrides solaire-diesel avec stockage par batteries.



‎Le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a, dans son discours, souligné que la pose de la première pierre des centrales hybrides solaires à Bongor, Bol et Biltine constitue une étape majeure dans l’amélioration de l’accès à l’électricité au Tchad.



Il a salué la présence du Premier ministre Allah Maye Halina, symbole de l’engagement des plus hautes autorités, sous l’impulsion du président Mahamat Idriss Deby Itno, à renforcer l’offre énergétique nationale.



‎Le ministre a précisé que ces centrales hybrides, financées notamment par la Banque Africaine de Développement, seront réalisées en 12 mois pour tous les centres, pour un coût global d’environ 7 934 231,79 USD. ‎Bongor : 2 MWc solaire + 2 MW thermique + 1 MW stockage ; Bol : 1 MWc solaire + 1 MW thermique + 0,5 MW stockage ; Biltine : 1 MW solaire + 1 MW thermique + 0,5 MWh stockage ‎ ‎Selon lui, ces infrastructures permettront d’améliorer la continuité du service électrique, de réduire la dépendance au thermique, de diminuer les coûts d’exploitation et de limiter les émissions de gaz à effet de serre, tout en soutenant le développement économique local.



‎Il a également rappelé les avancées en cours, notamment l’hybridation solaire lancée à Massakory ainsi que d’autres projets à N'Djamena avec l’appui de partenaires comme la Banque mondiale. ‎ Pour le Représentant de la Banque Africaine de Développement, Dogo Francis Sam-Yaya, le Tchad bénéficie d’un potentiel solaire exceptionnel et d’opportunités structurantes pour l’intégration régionale.



Le Plan national de développement Tchad Connexion 2030 fixe un objectif ambitieux : atteindre 60 % d’accès à l’électricité d’ici 2030, et la Banque est pleinement alignée sur cette trajectoire. ‎Pour transformer cette ambition en résultats concrets, deux priorités sont essentielles : renforcer la viabilité opérationnelle de TchadElec ; créer un environnement propice à la mobilisation de capitaux privés, notamment à travers des partenariats public-privé.



Pour le Premier ministre, ambassadeur Allah Maye Halina, le lancement des travaux de construction des centrales solaires hybrides marque l’engagement du gouvernement à réduire la dépendance du pays au gasoil. Selon lui, ces installations permettront de consolider l’autonomie énergétique du Tchad, et d’en faire profiter l’ensemble de la population, confirmant la volonté du gouvernement de suivre cette voie. ‎ ‎



Le Premier ministre a souligné que ce projet incarne la révolution énergétique voulue par le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, pour sortir le Tchad du sous-développement. « Je suis très engagé, en tant que chef de gouvernement, pour le développement de mon pays.



À cœur vaillant, rien n’est impossible », a-t-il lancé. ‎ ‎Il a également annoncé que 50 centres de santé et 50 écoles du Mayo Kebi Est seront prochainement électrifiés. Le chef du gouvernement a insisté sur le respect des normes et le délai d’exécution des travaux, rappelant que le projet doit être réalisé en 12 mois, plus.





