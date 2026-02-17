Burkina Faso : premières Journées de dialogue Défense-Sécurité-Finances–Diplomatie

Les premières journées de dialogue Défense-Sécurité-Finances-Diplomatie ont été lancées ce mardi 17 Février 2026 à Ouagadougou.



C'est une initiative du ministère des Affaires étrangères, en vue de poser les fondations d'un cadre permanent de concertation stratégique, entre les acteurs des secteurs majeurs à savoir la Défense, la Sécurité, les Finances et la Diplomatie. Elle est placée sous le thème « diplomatie et contexte géopolitique et sécuritaire : synergie pour une optimisation de la défense et de la promotion des intérêts nationaux ».



L'ouverture de cette rencontre stratégique a été présidée par le ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simpore, représentant le Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo.



Elle a également connu la présence d’autres membres du gouvernement, de présidents d'institutions et de plusieurs acteurs des différents secteurs concernés. Dans son mot de bienvenue, le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traore a rappelé l'ambition de ce cadre d'échanges qui selon lui, n'est pas un simple dialogue.



« Nous sommes réunis pour bâtir une capacité nouvelle de défense stratégique de l'Etat », car soutient-il « une vérité simpose à nous avec force, la défense des intérêts du Burkina Faso ne doit pas être fragmentée, elle doit être coordonnée et stratégique ». Il indique par ailleurs que cette tribune entre en droite ligne avec la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traore, de bâtir « un Burkina Faso qui assume pleinement sa souveraineté, organise sa puissance et qui parle au monde avec clarté, dignité et détermination ». Pour le chef de la diplomatie burkinabè, la force d'une nation s'appuie sur sa capacité à défendre ses intérêts.



« Cette capacité repose sur une vérité fondamentale : la diplomatie sans la force est inaudible, la force sans la diplomatie est vulnérable et la souveraineté sans les moyens financiers est fragile », affirme-t-il. En somme, le chef de la diplomatie burkinabè relève que c'est à travers une articulation intelligente de la Défense, de la Sécurité, des Finances et de la Diplomatie, que l'Etat pourra affirmer sa puissance véritable.



Prononçant le discours du chef du gouvernement à l'ouverture de cette rencontre capitale, le ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simpore a salué cette initiative inclusive et synergique pour une meilleure conduite de l'action diplomatique à la hauteur des idéaux de la Révolution progressiste populaire.



Il a salué la pertinence du thème qui touche l'essence de la politique internationale du Burkina Faso et qui ouvre une perspective alignée sur la vision des plus hautes autorités. Il a formulé le vœu que ces journées constituent des passerelles plus solides « pour une diplomatie décomplexée, forte et cohérente, arrimée aux aspirations du peuple ».



Les travaux durant les deux journées de concertation entre les acteurs de premier plan des secteurs de la Défense, de la Sécurité, des Finances et de la Diplomatie, seront articulés autour de quatre panels et un panel de haut niveau animé par les ministres des secteurs concernés.