TCHAD

Tchad : la coordination des artistes et artisans du MPS renforce l’adhésion au village de Karkouloum


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 15 Février 2026


​La Coordination nationale des artistes et artisans du MPS, dirigée par Hissein Adamou Camara, a organisé, le 15 février 2025, une activité de mobilisation au village de Karkouloum. Conduite par le coordonnateur des artistes et artisans, en présence de Mahamat Ali Abba, représentant du chef du village, cette initiative visait à renforcer l’adhésion massive de la population locale au MPS et à préparer l’installation prochaine des cellules du parti.


Organisée dans une ambiance de mobilisation communautaire et culturelle, cette activité s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la base militante au niveau local. Selon les organisateurs, le village de Karkouloum constitue depuis plusieurs années un bastion politique important, et cette rencontre avait pour objectif de consolider davantage cet engagement.

Prenant la parole, Mahamat Ali Abba, représentant du chef du village, a salué l’initiative, la qualifiant d’honneur et de privilège pour la communauté. Il a réaffirmé l’engagement du village aux côtés du MPS, soulignant que la population demeure fortement mobilisée et déterminée à accompagner les actions et orientations du parti.

De son côté, le coordonnateur Hissein Adamou Camara a insisté sur la nécessité d’une adhésion encore plus large de la population. Il a expliqué que cette phase de sensibilisation et de mobilisation prépare la mise en place de nouvelles structures de base, notamment l’installation prochaine des cellules, afin de mieux organiser le parti et renforcer sa présence au niveau local.

Cette activité marque ainsi une étape stratégique dans le processus d’implantation et de consolidation des structures du MPS dans la zone, avec pour objectif de rapprocher davantage le parti des populations et de renforcer leur participation aux actions politiques et sociales.


