Tchad : La coopération française appuie la formation de la police de proximité

En partenariat avec la Coopération française, la Direction Générale de la Police Nationale du Tchad a formé 12 policiers de proximité à Ndjari afin de renforcer la confiance entre forces de sécurité et citoyens.



Pendant deux semaines, les agents ont été initiés à des pratiques modernes centrées sur l’humain (accueil des victimes, médiation, écoute active).



Les responsables ont salué leur engagement et les ont appelés à diffuser ces bonnes pratiques, tandis que la Ambassade de France au Tchad a réaffirmé son soutien à la professionnalisation des forces de sécurité intérieure.