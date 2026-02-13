Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : La coopération française appuie la formation de la police de proximité


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Février 2026



Tchad : La coopération française appuie la formation de la police de proximité
En partenariat avec la Coopération française, la Direction Générale de la Police Nationale du Tchad a formé 12 policiers de proximité à Ndjari afin de renforcer la confiance entre forces de sécurité et citoyens.

Pendant deux semaines, les agents ont été initiés à des pratiques modernes centrées sur l’humain (accueil des victimes, médiation, écoute active).

Les responsables ont salué leur engagement et les ont appelés à diffuser ces bonnes pratiques, tandis que la Ambassade de France au Tchad a réaffirmé son soutien à la professionnalisation des forces de sécurité intérieure.


