Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : À Delep au Guéra, autorités administratives et traditionnelles mobilisées pour renforcer la sécurité


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 13 Février 2026


Le sous-préfet de Delep, M. Ahmat Ousmane, a organisé une importante réunion de concertation réunissant les forces vives de sa circonscription. Cette rencontre a rassemblé les chefs de villages, les chefs de feriks, les khalifats, ainsi que les responsables religieux et les autorités sécuritaires de la zone.


Tchad : À Delep au Guéra, autorités administratives et traditionnelles mobilisées pour renforcer la sécurité
L’objectif principal de cette rencontre était de transmettre et d’expliquer le message du délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra relatif aux questions de sécurité. Le sous-préfet Ahmat Ousmane a pris le temps de détailler les orientations et directives du délégué général, permettant ainsi à tous les participants de mieux comprendre les enjeux sécuritaires actuels et les mesures préconisées.

À l’issue de ces explications, les participants ont saisi l’occasion pour exprimer leurs engagements respectifs. Chefs traditionnels, autorités religieuses et responsables sécuritaires ont unanimement manifesté leur volonté de contribuer activement à la consolidation de la sécurité dans la sous-préfecture de Delep.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/02/2026

Tchad : à N’Djamena, deux prévenus au Tribunal pour escroquerie et cybercriminalité‎

Tchad : à N’Djamena, deux prévenus au Tribunal pour escroquerie et cybercriminalité‎

Tchad : signature de l’accord de prêt pour le Centre de cardiologie et visite du site du projet Tchad : signature de l’accord de prêt pour le Centre de cardiologie et visite du site du projet 12/02/2026

Populaires

Mali : liste du nouveau gouvernement du 12 février 2026

12/02/2026

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

12/02/2026

Tchad-Chine : échanges sur le renforcement de la coopération bilatérale

12/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive 03/02/2026 - Ilyes Zouari

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter