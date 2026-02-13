Tchad : À Delep au Guéra, autorités administratives et traditionnelles mobilisées pour renforcer la sécurité

L’objectif principal de cette rencontre était de transmettre et d’expliquer le message du délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra relatif aux questions de sécurité. Le sous-préfet Ahmat Ousmane a pris le temps de détailler les orientations et directives du délégué général, permettant ainsi à tous les participants de mieux comprendre les enjeux sécuritaires actuels et les mesures préconisées.



À l’issue de ces explications, les participants ont saisi l’occasion pour exprimer leurs engagements respectifs. Chefs traditionnels, autorités religieuses et responsables sécuritaires ont unanimement manifesté leur volonté de contribuer activement à la consolidation de la sécurité dans la sous-préfecture de Delep.