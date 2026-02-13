Tchad : un forum pour bâtir un système de santé plus robuste et inclusif au Lac

Initiée par la délégation provinciale de la Santé du Lac, en collaboration avec le Conseil provincial, cette rencontre est organisée sous le thème : « Bâtir un système de santé robuste, résilient et inclusif pour un développement harmonieux de la province du Lac ». Elle a réuni des autorités locales et nationales autour des défis et perspectives du secteur sanitaire dans la province.



La cérémonie d’ouverture a été marquée par le mot de bienvenue du maire de la ville de Bol, Ahmat Abakar Abdoulaye, qui a salué la tenue de ce forum, soulignant son importance pour l’amélioration de l’offre de soins au profit des populations.



Prenant la parole à son tour, le président du comité d’organisation, Dr Koulmini Sam, également délégué provincial de la Santé, a indiqué que ce forum traduit une vision claire et une ambition partagée : celle de renforcer durablement le système sanitaire du Lac face aux défis actuels et futurs.



Le président du Conseil provincial du Lac, Moustapha Mahamat Mamadou, a, quant à lui, réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner toutes les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des populations, notamment dans le domaine de la santé.



L’honorable député Dr Mahamat Abakar Kory, par ailleurs quatrième vice-président de l’Assemblée nationale, a salué l’initiative et appelé à une synergie d’actions entre les acteurs locaux et nationaux pour un système de santé plus performant.



Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim Mahamat, a souligné que ce forum s’inscrit dans la vision nationale de renforcement du système de santé, tout en prenant en compte les réalités locales et les besoins spécifiques de la province du Lac.



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Lac, le général Saleh Haggar Tidjani, a encouragé les participants à formuler des recommandations concrètes et réalistes, susceptibles d’apporter des solutions durables aux défis sanitaires de la province.



Ce forum marque ainsi une étape importante vers la construction d’un système de santé plus accessible, équitable et résilient, au service du développement harmonieux de la province du Lac.