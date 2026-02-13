Drame routier à la sortie ouest de N’Djamena : un mort après le tonneau d’un véhicule

Un grave accident de la circulation s’est produit à la sortie ouest de N’Djamena, sur un axe routier très fréquenté.



Selon des informations recueillies auprès de sources concordantes, un véhicule de type Toyota pickup, appartenant à des éléments de la Police nationale du Tchad en mission dans la province du Ouaddaï, a effectué un tonneau dans des circonstances encore non élucidées.



Le bilan provisoire fait état d’un mort et de sept blessés. Parmi les victimes figure également un conducteur de rakcha (tricycle motorisé).



Les blessés ont été rapidement évacués vers le service des urgences d’un établissement sanitaire de la capitale, où ils reçoivent actuellement des soins appropriés. D’après les mêmes sources, l’un d’eux se trouverait dans un état critique.



Une enquête devrait être ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident et d’établir les responsabilités.