Tchad : lancement des activités 2026 de la Fédération des éleveurs du Guéra

La Fédération provinciale des éleveurs du Guéra a organisé ce jeudi 12 février 2026 une importante cérémonie marquant le lancement officiel de ses activités pour l'année en cours.



L'événement s'est déroulé à Koubo-Adougoul, dans la sous-préfecture de Bang-Bang, département d'Abtouyour, en présence des autorités locales et traditionnelles. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche globale abordant plusieurs thématiques essentielles pour le développement harmonieux de la province.



Le thème choisi est : la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, la protection de l'environnement, l'immigration et l'éducation des enfants, la vaccination du bétail et le respect des couloirs de transhumance, ainsi que la santé de la reproduction.



Le chef de village de Koubo-Adougoul, Kalamka Abdounabi, a ouvert la cérémonie par un mot de bienvenue empreint de gratitude. Il a remercié la Fédération des éleveurs d'avoir choisi son village pour accueillir cet événement d'envergure, soulignant l'honneur que cela représente pour sa communauté.



La cérémonie a été agrémentée par une prestation artistique de la troupe théâtrale "La Reine du Guéra", offrant un moment culturel apprécié par l'assistance avant les interventions officielles. Le président de la Fédération des éleveurs, Abdelaziz Hassane, a pris la parole pour expliciter les objectifs de cette rencontre. Il a détaillé l'importance de chacun des thèmes retenus pour cette assise.



Mme Khadidja Azeine, déléguée de l'élevage et de la production animale, après le mot du chef de canton Dangleat Est et du sous-préfet de Bang-Bang, a souligné l'importance capitale de cette assise. Le préfet du département d'Abtouyour, Kolsia Touka, a dans son allocution, il a félicité les organisateurs pour cette initiative qui incarne les valeurs de vivre ensemble et de cohabitation pacifique.



Il a qualifié cette démarche d'exemplaire pour le développement harmonieux de la province, encourageant la poursuite de tels efforts de mobilisation et de sensibilisation. Cette cérémonie inaugure ainsi une année d'activités qui s'annonce riche en actions concrètes au service des éleveurs du Guéra et du développement durable de la province.