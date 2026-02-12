Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, quatre ans de détention préventive pour une altercation


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 12 Février 2026



Le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena a examiné, ce jeudi 12 février 2026, l’affaire d’un jeune homme placé sous mandat de dépôt depuis 2021.

Poursuivi pour menaces de mort, le prévenu a comparu pour s’expliquer sur des faits qui l'ont maintenu en détention préventive à la maison d’arrêt de Klessoum pendant près de cinq ans. ‎ ‎ ‎ À la barre, le prévenu a fermement contesté les griefs retenus contre lui.

Selon sa version des faits, les événements découlent d'un différend avec un client qu'il transportait sur sa motocyclette. ‎Une fois arrivés à destination, une dispute a éclaté entre les deux hommes. ‎Il affirme avoir été physiquement agressé par le client. Pour se soustraire aux coups et assurer sa propre défense, il aurait alors exhibé une arme blanche. ‎ ‎

Bien que le dossier d'instruction l'accable pour menaces de mort, le jeune homme maintient avoir agi en état de légitime défense, face à une agression physique. ‎ ‎Le procureur a requis une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, suivie ‎d'une amende de 50 000 FCFA. ‎Après avoir entendu les parties, le tribunal a clos les débats.

L’affaire a été mise en délibéré ; le jugement final sera rendu à une date ultérieure, déterminant si le tribunal retient la qualification de menace de mort, ou s'il requalifie les faits en tenant compte de l'argument de défense du prévenu. ‎ ‎


