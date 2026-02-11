Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Sila, lancement de la campagne de vaccination conjointe 2025-2026


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 11 Février 2026



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Sila, Sadick Siboro Dinga a procédé ce matin 11 Février 2026 à Bacheketeck le lancement officiel de la campagne de vaccination conjointe contre la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) et la Peste des Petits Ruminants (PPR).

Cette campagne, qui s'est déroulé en présence des autorités administratives, traditionnelles, les partenaires techniques, ainsi que les organisations professionnelles des éleveurs, a pour objectif de vacciner systématiquement les bovins et petits ruminants sur toute l’étendue de la province, afin de protéger le cheptel et renforcer durablement le secteur de l’élevage.

Le général de division a rappelé que l’élevage constitue un pilier essentiel de l’économie tchadienne et que sa préservation reste une priorité du gouvernement. Il a précisé que cette campagne, appuyée par les partenaires techniques et financiers, vise la vaccination systématique des bovins et petits ruminants sur toute la province, avec bouclage obligatoire des petits ruminants.

Le DGGP a invité les éleveurs, agro-éleveurs et l’ensemble des communautés rurales à adhérer massivement à cette campagne, gage de protection du cheptel et de développement économique local.


