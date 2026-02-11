Alwihda Info
TCHAD

Tchad : 35 journalistes en formation à Moundou sur la communication du projet SODEFIKA


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 11 Février 2026



Le projet SODEFIKA organise du 11 au 12 février 2026 à Moundou, un atelier de formation destiné aux professionnels des médias. Cette rencontre porte sur les exigences du projet et celles de son partenaire financier, la Direction du Développement et de la Coopération (DDC), en matière de communication.

Au total, 35 journaliste venus des provinces du Moyen-Chari, du Mandoul et du Logone Oriental, prennent part à cette session de deux jours. L’objectif est de mieux comprendre le fonctionnement du projet, ainsi que les règles de communication fixées par la coopération suisse.

Plusieurs thèmes sont abordés au cours des travaux, notamment la présentation du projet SODEFIKA, sa stratégie de plaidoyer, le rôle des médias dans sa mise en œuvre, ainsi que les exigences spécifiques de communication de la DDC.

La responsable genre et plaidoyer du projet, Mme Soleri Kingaye Julienne, a expliqué que cette formation vise à renforcer les capacités des journalistes. Selon elle, il s’agit de leur permettre de travailler efficacement, tout en respectant les normes de communication du bailleur, afin d’assurer une meilleure visibilité des actions menées sur le terrain.

Caritas Suisse, à travers le projet SODEFIKA, souhaite placer les médias au centre de sa stratégie de communication. L’objectif est de mieux faire connaître l’appui du partenaire financier et de relayer la voix des bénéficiaires directs du projet qui sont entre autres les femmes et les jeunes.

De son côté, le coordonnateur provincial de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) pour le Logone Occidental, Bertin Djim-amdingam, a salué l’organisation de cet atelier. Il a rappelé que la communication ne se limite pas à la diffusion d’informations. Pour lui, elle constitue un outil essentiel de transformation sociale, capable de sensibiliser, d’éduquer et de mobiliser les communautés.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
