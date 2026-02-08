Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le PATN sensibilise les couches socioprofessionnelles de Sarh sur les enjeux environnementaux et sociaux


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 10 Février 2026



Le Projet d’Appui à la Transformation Numérique au Tchad (PATN) a organisé, le 09 février 2026, une campagne de sensibilisation et de plaidoyer consacrée aux enjeux environnementaux et sociaux. L’activité s’est tenue au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh.

Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs clés, notamment les autorités communales, les délégués provinciaux, les responsables des services déconcentrés de l’Etat, les organisations de la société civile, ainsi que les leaders traditionnels, religieux et communautaires.

L’objectif était de renforcer leur compréhension des impacts environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre du projet PATN. Placé sous le thème « Le Projet d’Appui à la Transformation Numérique au Tchad (PATN) pour un développement numérique au service des populations, dans le respect de l’environnement et des communautés », la campagne vise à promouvoir un numérique inclusif, tout en protégeant l’environnement et en garantissant la sécurité et la dignité des populations.

Selon Mahamat Taher Hassan, spécialiste en sauvegarde environnementale et chef de mission, le PATN ambitionne d’améliorer les conditions de vie des populations à travers un meilleur accès aux services numériques de base.

« Le projet contribue également à réduire les inégalités entre les zones urbaines et rurales, tout en intégrant des mesures de protection environnementale et sociale », a précisé le chef de mission, Prenant la parole, le préfet du département du Barh-Kôh, Oumar Ali Nanina, a rappelé que cette initiative vise à responsabiliser l’ensemble des parties prenantes.

Il a insisté sur l’importance de la prévention et de la gestion des risques environnementaux et sociaux susceptibles d’accompagner la mise en œuvre du projet.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
