Tchad : le Conseil provincial du Moyen-Chari vient au chevet des enseignants détenus à Sarh

Le président du Conseil provincial du Moyen-Chari, Dieudonné Djonabaye, s’est rendu le lundi 9 février 2026 à la maison d’arrêt de Sarh.



Cette visite avait pour objectif principal d’échanger avec les enseignants détenus qui assurent les cours au sein de l’établissement pénitentiaire, afin de s’enquérir de leurs conditions de travail, et des difficultés auxquelles ils sont confrontés.



Ces enseignants, tous titulaires d’un niveau licence, encadrent les classes de 3e, Terminale A et Terminale D au profit des détenus apprenants. Leur engagement a déjà porté des fruits remarquables : 100 % de réussite au Brevet d’études de l’enseignement fondamental (BEF) et 99,9 % au Baccalauréat lors des examens de l’année scolaire 2024–2026.



Cependant, depuis la reprise des cours, ces educateurs font face à de sérieux obstacles, notamment des arriérés de salaire cumulés sur six mois, une situation qui pèse lourdement sur leur quotidien.



Face à cette réalité, Dieudonné Djonabaye président du Conseil provincial du Moyen-Chari, a salué le sens du sacrifice et la détermination de ces jeunes enseignants, qui continuent, malgré tout, à transmettre le savoir à leurs frères détenus.



Il a rappelé que l’un des principes fondamentaux du Conseil provincial du Moyen-Chari est de soutenir l’éducation sous toutes ses formes, y compris en milieu carcéral. Sur-le-champ, le Conseil provincial s’est engagé à régulariser trois mois d’arriérés de salaire pour les six enseignants concernés, à raison de 30 000 francs CFA par mois, soit une enveloppe globale de 540 000 francs CFA.



Ce soutien vise à renforcer leur motivation et à leur permettre de poursuivre leur mission éducative au sein de la maison d’arrêt de Sarh. Présente à cette rencontre, la déléguée provinciale de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Moyen-Chari, Mme Djikoloum née Mougalbaye a exprimé sa reconnaissance au Conseil provincial pour ce geste qu’elle a qualifié de salvateur.



Elle a également encouragé les enseignants à maintenir le cap, tout en les rassurant de l’attention particulière que les autorités accordent à la réinsertion des détenus. De son côté, le responsable de l’éducation à la maison d’arrêt de Sarh, Doumkodji Masra Benjamin, a remercié le Conseil provincial pour cet appui et a promis, avec son équipe, de faire encore mieux cette année en matière de résultats scolaires.



Il faut noter que pour l’année scolaire 2025–2026, 10 élèves sont inscrits en classe de 3e, 2 en Terminale D et 12 en Terminale A, tous candidats aux examens du BEF et du Baccalauréat.