Tchad : Le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest adopte un budget de plus de 1,59 milliard FCFA pour 2026


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 10 Février 2026


Après vingt et un jours de travaux intensifs, le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest a clôturé, ce samedi, sa première session budgétaire de l’exercice 2026 par l’adoption à l’unanimité du budget primitif pour l’année à venir.


Au total, les dix-huit conseillers provinciaux ont examiné avec rigueur le projet de budget soumis à leur appréciation. À l’issue des débats, le budget a été amendé puis adopté, pour un montant global de 1 591 568 448 francs CFA. Cette enveloppe comprend à la fois la subvention de l’État et les recettes propres du Conseil provincial.

Comparé à l’exercice 2025, ce budget enregistre une légère hausse, traduisant la volonté des élus locaux d’inscrire durablement la province dans une dynamique de développement progressif et structuré.

Représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province, le préfet du département de Mayo-Dallah, Barka Abgoumsou, a salué la bonne organisation et la qualité des travaux ayant marqué cette session budgétaire. Selon lui, la clôture de ces assises constitue une étape décisive, ouvrant la voie à un engagement concret dans le processus de développement socioéconomique de la province.

De son côté, le président du Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest, Dr Keumaye Ignegonba, s’est réjoui du climat de concertation et du sérieux qui ont caractérisé les échanges. Il a souligné que cette session a permis d’examiner en profondeur le budget de 2026, qu’il qualifie de tournant majeur pour le décollage du développement de la province.

Selon lui, les résultats obtenus sont satisfaisants et les ressources mobilisées devront se traduire en actions concrètes au bénéfice des populations. Les secteurs prioritaires retenus concernent notamment la santé, l’éducation, l’agriculture, ainsi que d’autres domaines essentiels au bien-être des habitants du Mayo-Kebbi Ouest.

Profitant de l’occasion, Dr Keumaye Ignegonba a lancé un appel à l’ensemble des conseillers provinciaux, les invitant à dépasser les querelles internes, à renforcer la cohésion et à capitaliser sur tous les atouts disponibles afin d’assurer une gestion efficace, transparente et responsable du budget adopté, dans l’intérêt exclusif des populations.

Avec la clôture de cette première session budgétaire de l’exercice 2026, le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest entre désormais dans la phase de mise en œuvre, avec l’espoir que les décisions prises se traduiront par une amélioration tangible des conditions de vie des citoyens.



