TCHAD

Tchad : trois femmes promues à l’international reçues par le chef de l’Etat


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Février 2026



Le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a accordé ce matin, une audience à trois tchadiennes promues par ses soins à l’international.

Elles sont venues recevoir ses orientations avant leur prise de fonction. Ce sont trois femmes bien connues dans le gotha politique tchadien et ayant un background avéré qui ont été promues par le chef de l’Etat.

Il s’agit de l’ambassadeur Mariam Mahamat Nour élue, vice-présidente de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), Amina Priscille Longoh, nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République française et Mariam Ali Moussa, promue au poste d’ambassadeur du Tchad auprès du Royaume de Belgique et de l’Union Européenne.

Ces trois femmes diplomates appelées à faire rayonner la diplomatie tchadienne à l’international sont venues d’une part, témoigner leur gratitude au président de la République pour le choix porté sur elles et d’autre part, recueillir ses orientations et conseils avisés peu avant leurs départs à leurs postes respectifs.


