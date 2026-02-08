Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, le MATUH et les maires unissent leurs efforts face aux risques d’inondations


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 9 Février 2026



Tchad : à N’Djamena, le MATUH et les maires unissent leurs efforts face aux risques d’inondations
En prélude à la saison des pluies, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH), Mahamat Assileck Halata, a réuni, ce 9 février 2026, les maires des dix communes de N’Djamena pour une concertation stratégique.

L’objectif poursuivi est de renforcer les mesures préventives contre les inondations récurrentes, et mettre un terme à l’occupation anarchique des réserves de l’État dans la capitale. La rencontre s’est tenue au sein du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Elle a permis de souligner l’urgence d’une action concertée face aux risques d’inondations qui frappent N’Djamena presque chaque saison des pluies. Au cours de la réunion, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat a souligné que dans cette mobilisation contre les inondations, les actions seront étendues cette fois-ci à la voirie.

Ainsi, certains piliers viendront rencontrer les populations pour discuter du problème du curage des caniveaux, en tenant compte des recommandations de la mairie centrale sur les itinéraires concernés. Il explique que le curage doit démarrer dans la première semaine de mars, au plus tard. La GUH doit coordonner avec l’équipe concernée afin que toutes les dispositions soient prises pour lancer le curage dès cette période, et que les travaux préparatoires commencent immédiatement.

Il demande également aux maires des communes de recenser les problèmes spécifiques rencontrés dans leurs localités, car certaines communes sont plus touchées que d’autres. Au-delà des informations déjà disponibles, il faudra se rapprocher du secrétariat général et de la direction générale du l'urbanisme afin de poser les problèmes et réfléchir ensemble aux solutions possibles.

Cette réunion concerne également son collègue du ministère des Finances, qui siège dans un comité qu’il préside et qui est directement impliqué les projets du PND. C’est pour cette raison que le ministre a demandé d’accélérer les procédures afin d’agir plus rapidement. Enfin, concernant les problèmes de réserve, il s’est tenu une réunion la semaine dernière, avant d’attaquer avec l’opération de déguerpissement.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/02/2026

Restauration de l'ordre à Abéché : L'État reprend ses droits

Restauration de l'ordre à Abéché : L'État reprend ses droits

Alerte humanitaire à Ouré Cassoni : L'Appel à l'action de l'ONU Alerte humanitaire à Ouré Cassoni : L'Appel à l'action de l'ONU 09/02/2026

Populaires

Baccalauréat 2026 : Programme d'enrôlement biométrique à N'Djamena

09/02/2026

Restauration de l'ordre à Abéché : L'État reprend ses droits

09/02/2026

Industrie gazière : coup d’envoi du chargement de la première cargaison Nguya FLNG au Congo

09/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter