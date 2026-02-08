Tchad : à N’Djamena, le MATUH et les maires unissent leurs efforts face aux risques d’inondations

En prélude à la saison des pluies, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH), Mahamat Assileck Halata, a réuni, ce 9 février 2026, les maires des dix communes de N’Djamena pour une concertation stratégique.



L’objectif poursuivi est de renforcer les mesures préventives contre les inondations récurrentes, et mettre un terme à l’occupation anarchique des réserves de l’État dans la capitale. La rencontre s’est tenue au sein du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat.



Elle a permis de souligner l’urgence d’une action concertée face aux risques d’inondations qui frappent N’Djamena presque chaque saison des pluies. Au cours de la réunion, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat a souligné que dans cette mobilisation contre les inondations, les actions seront étendues cette fois-ci à la voirie.



Ainsi, certains piliers viendront rencontrer les populations pour discuter du problème du curage des caniveaux, en tenant compte des recommandations de la mairie centrale sur les itinéraires concernés. Il explique que le curage doit démarrer dans la première semaine de mars, au plus tard. La GUH doit coordonner avec l’équipe concernée afin que toutes les dispositions soient prises pour lancer le curage dès cette période, et que les travaux préparatoires commencent immédiatement.



Il demande également aux maires des communes de recenser les problèmes spécifiques rencontrés dans leurs localités, car certaines communes sont plus touchées que d’autres. Au-delà des informations déjà disponibles, il faudra se rapprocher du secrétariat général et de la direction générale du l'urbanisme afin de poser les problèmes et réfléchir ensemble aux solutions possibles.



Cette réunion concerne également son collègue du ministère des Finances, qui siège dans un comité qu’il préside et qui est directement impliqué les projets du PND. C’est pour cette raison que le ministre a demandé d’accélérer les procédures afin d’agir plus rapidement. Enfin, concernant les problèmes de réserve, il s’est tenu une réunion la semaine dernière, avant d’attaquer avec l’opération de déguerpissement.