TCHAD

Restauration de l'ordre à Abéché : L'État reprend ses droits


Alwihda Info | Par - 9 Février 2026


Entre saisies massives de matériel illégal et sécurisation des infrastructures aéroportuaires, la délégation ministérielle a envoyé un message de fermeté : la loi de la République s'applique partout et à tous.


Le samedi 7 février 2026, une délégation ministérielle dirigée par le Général Issaka Malloua Djamouss, ministre des Armées, s'est rendue à Abéché dans le but de renforcer la sécurité des populations et d'assurer un assainissement durable des espaces urbains.





Constat sur le Terrain : Saisies et Réglementations



Accompagné par des hauts responsables, dont le ministre secrétaire particulier adjoint du Chef de l’État, Alio Abdoulaye Ibrahim, et le Directeur général de la Gendarmerie nationale, Général Djiddo Mahamat Haggar, le ministre a débuté sa visite au groupement des écoles de la Gendarmerie. Sur place, les autorités ont constaté :
  • Des saisies de véhicules non immatriculés
  • Des motos en situation irrégulière
  • Des produits dangereux pour la santé publique
Le Général Djamouss a insisté sur la nécessité pour les détenteurs d’engins de se conformer aux exigences réglementaires, instruisant le Délégué du Gouvernement du Ouaddaï d'appliquer strictement ces mesures.





Engagement Local : Un Soutien à l'Ordre Public


Le Délégué du Gouvernement, Général Ismaël Yamouta Djorbo, a réaffirmé l’engagement des autorités locales à respecter et à mettre en œuvre ces directives. Il a salué cette mission gouvernementale comme cruciale pour établir durablement l'ordre public à Abéché.




Assainissement de la Zone Aéroportuaire : Une Priorité


La délégation s'est ensuite dirigée vers la zone aéroportuaire, où des activités de fabrication de briques s'étaient installées de manière anarchique. Le ministre a observé les travaux d’assainissement en cours, réalisés par les services municipaux pour sécuriser cet espace sensible. Il a rappelé que :
"Le respect de la loi est une obligation pour tous et que chacun doit se conformer à celle de la République."

 

Cette visite ministérielle marque un tournant pour Abéché, en posant les bases d’une sécurité durable et d’un cadre de vie conforme à la légalité. Les autorités s'engagent à restaurer l'image d'une ville au patrimoine historique tout en protégeant la santé et la sécurité de ses habitants.
 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


