Restauration de l'ordre à Abéché : L'État reprend ses droits

Le samedi 7 février 2026, une délégation ministérielle dirigée par le Général Issaka Malloua Djamouss, ministre des Armées, s'est rendue à Abéché dans le but de renforcer la sécurité des populations et d'assurer un assainissement durable des espaces urbains.Accompagné par des hauts responsables, dont le ministre secrétaire particulier adjoint du Chef de l’État,, et le Directeur général de la Gendarmerie nationale,, le ministre a débuté sa visite au groupement des écoles de la Gendarmerie. Sur place, les autorités ont constaté :Le Général Djamouss a insisté sur la nécessité pour les détenteurs d’engins de se conformer aux exigences réglementaires, instruisant le Délégué du Gouvernement du Ouaddaï d'appliquer strictement ces mesures.Le Délégué du Gouvernement,, a réaffirmé l’engagement des autorités locales à respecter et à mettre en œuvre ces directives. Il a salué cette mission gouvernementale comme cruciale pour établir durablement l'ordre public à Abéché.La délégation s'est ensuite dirigée vers la zone aéroportuaire, où des activités de fabrication de briques s'étaient installées de manière anarchique. Le ministre a observé les travaux d’assainissement en cours, réalisés par les services municipaux pour sécuriser cet espace sensible. Il a rappelé que :Cette visite ministérielle marque un tournant pour Abéché, en posant les bases d’une sécurité durable et d’un cadre de vie conforme à la légalité. Les autorités s'engagent à restaurer l'image d'une ville au patrimoine historique tout en protégeant la santé et la sécurité de ses habitants.