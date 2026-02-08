Restauration de l'ordre à Abéché : L'État reprend ses droits

Le samedi 7 février 2026, une délégation ministérielle dirigée par le Général Issaka Malloua Djamouss, ministre des Armées, s'est rendue à Abéché dans le but de renforcer la sécurité des populations et d'assurer un assainissement durable des espaces urbains.
Accompagné par des hauts responsables, dont le ministre secrétaire particulier adjoint du Chef de l’État, Alio Abdoulaye Ibrahim, et le Directeur général de la Gendarmerie nationale, Général Djiddo Mahamat Haggar, le ministre a débuté sa visite au groupement des écoles de la Gendarmerie. Sur place, les autorités ont constaté :
Le Délégué du Gouvernement, Général Ismaël Yamouta Djorbo, a réaffirmé l’engagement des autorités locales à respecter et à mettre en œuvre ces directives. Il a salué cette mission gouvernementale comme cruciale pour établir durablement l'ordre public à Abéché.
La délégation s'est ensuite dirigée vers la zone aéroportuaire, où des activités de fabrication de briques s'étaient installées de manière anarchique. Le ministre a observé les travaux d’assainissement en cours, réalisés par les services municipaux pour sécuriser cet espace sensible. Il a rappelé que :
Constat sur le Terrain : Saisies et Réglementations
- Des saisies de véhicules non immatriculés
- Des motos en situation irrégulière
- Des produits dangereux pour la santé publique
Engagement Local : Un Soutien à l'Ordre Public
Assainissement de la Zone Aéroportuaire : Une Priorité
"Le respect de la loi est une obligation pour tous et que chacun doit se conformer à celle de la République."