Sécurité à Abéché : Une opération de ratissage massive pour assainir la ville

Dans le cadre de ses initiatives en matière de sécurité publique, une opération de ratissage et de fouille a été lancée dans la ville d’Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.L’opération est conduite par une commission mixte regroupant :L'intervention est orchestrée sous la direction du :Les opérations ont ciblé plusieurs quartiers sensibles identifiés grâce à des renseignements approfondis. Les forces de sécurité ont démantelé des sites servant d’abris ou de lieux de dissimulation pour des activités illicites.Cette action a conduit à :Les autorités sécuritaires ont réaffirmé leur volonté de poursuivre ces opérations pour maintenir la paix, renforcer l'ordre public et garantir la sécurité des citoyens d'Abéché. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer la sécurité urbaine et à protéger les habitants.