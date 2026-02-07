Alwihda Info
TCHAD

Sécurité à Abéché : Une opération de ratissage massive pour assainir la ville


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 7 Février 2026


Sous la supervision directe du Général Djiddo Mahamat Haggar et du Contrôleur Général Tougoud Digo Maïdé, les forces de sécurité intérieure ont frappé les zones grises de la capitale du Ouaddaï.


  Dans le cadre de ses initiatives en matière de sécurité publique, une opération de ratissage et de fouille a été lancée dans la ville d’Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.

 

L’opération est conduite par une commission mixte regroupant :
  • Police nationale
  • Gendarmerie nationale
  • Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT)
  • Autres services spécialisés de la sécurité intérieure

 

L'intervention est orchestrée sous la direction du :
  • Général Djiddo Mahamat Haggar, Directeur général de la Gendarmerie nationale
  • Contrôleur général Tougoud Digo Maïdé, Directeur général de la Police nationale
  • Représentants des forces de défense et de sécurité

 

Les opérations ont ciblé plusieurs quartiers sensibles identifiés grâce à des renseignements approfondis. Les forces de sécurité ont démantelé des sites servant d’abris ou de lieux de dissimulation pour des activités illicites.

 

Cette action a conduit à :
  • L’interpellation de plusieurs individus impliqués dans :
    • Port illégal de tenues militaires
    • Détention de produits prohibés
    • Circulation de substances nocives
  • La saisie d'un important lot de matériels, comprenant :
    • Armes à feu
    • Armes blanches
    • Autres objets jugés dangereux pour la sécurité publique

 

Les autorités sécuritaires ont réaffirmé leur volonté de poursuivre ces opérations pour maintenir la paix, renforcer l'ordre public et garantir la sécurité des citoyens d'Abéché. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer la sécurité urbaine et à protéger les habitants.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
