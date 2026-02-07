Sécurité à Abéché : Une opération de ratissage massive pour assainir la ville

Dans le cadre de ses initiatives en matière de sécurité publique, une opération de ratissage et de fouille a été lancée dans la ville d’Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.
L’opération est conduite par une commission mixte regroupant :
- Police nationale
- Gendarmerie nationale
- Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT)
- Autres services spécialisés de la sécurité intérieure
L'intervention est orchestrée sous la direction du :
- Général Djiddo Mahamat Haggar, Directeur général de la Gendarmerie nationale
- Contrôleur général Tougoud Digo Maïdé, Directeur général de la Police nationale
- Représentants des forces de défense et de sécurité
Les opérations ont ciblé plusieurs quartiers sensibles identifiés grâce à des renseignements approfondis. Les forces de sécurité ont démantelé des sites servant d’abris ou de lieux de dissimulation pour des activités illicites.
Cette action a conduit à :
- L’interpellation de plusieurs individus impliqués dans :
- Port illégal de tenues militaires
- Détention de produits prohibés
- Circulation de substances nocives
- La saisie d'un important lot de matériels, comprenant :
- Armes à feu
- Armes blanches
- Autres objets jugés dangereux pour la sécurité publique