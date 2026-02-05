Administration du Ouaddaï : Asdjim Belndoum prend les rênes du Secrétariat Général

Salué le travail accompli par le Secrétaire général sortant.

Asdjim Belndoum a été officiellement installé en tant que Secrétaire général de la province du Ouaddaï, dans le cadre d'une cérémonie qui s'est tenue ce vendredi. Sa nomination, prononcée par décret n°001 du 6 janvier 2026, marque une nouvelle étape dans l'administration provinciale.La cérémonie a été présidée par Général Ismaël Yamouda Djorobo, Délégué général du Gouvernement auprès de la province, en présence d'autorités civiles, militaires et administratives.Asdjim Belndoum succède à Abakar Hissein Didigui, qui a occupé le poste durant quatre ans et demi. La passation de service a eu lieu dans un cadre solennel à la résidence du Délégué général.Dans son discours, le général Djorobo a :Abakar Hissein Didigui a également pris la parole, présentant un discours-bilan sur son mandat. Il a :Pour sa part, Asdjim Belndoum a remercié les autorités pour la confiance accordée et s'est engagé à œuvrer avec continuité, collaboration et dévouement, afin de contribuer au développement et à la stabilité de la province du Ouaddaï.Cette installation a marqué une étape importante dans l'organisation de l'administration provinciale du Ouaddaï, se déroulant dans une atmosphère à la fois solennelle et conviviale, révélant l'engagement général en faveur d'une gestion administrative efficace au service des citoyens.