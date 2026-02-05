Alwihda Info
TCHAD

Administration du Ouaddaï : Asdjim Belndoum prend les rênes du Secrétariat Général


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 6 Février 2026


Sous l'égide du Général Ismaël Yamouda Djorobo, cette cérémonie solennelle consacre le passage de témoin après plus de quatre années de service d'Abakar Hissein Didigui.


Administration du Ouaddaï : Asdjim Belndoum prend les rênes du Secrétariat Général


  Asdjim Belndoum a été officiellement installé en tant que Secrétaire général de la province du Ouaddaï, dans le cadre d'une cérémonie qui s'est tenue ce vendredi. Sa nomination, prononcée par décret n°001 du 6 janvier 2026, marque une nouvelle étape dans l'administration provinciale.

 

La cérémonie a été présidée par Général Ismaël Yamouda Djorobo, Délégué général du Gouvernement auprès de la province, en présence d'autorités civiles, militaires et administratives.

 

Asdjim Belndoum succède à Abakar Hissein Didigui, qui a occupé le poste durant quatre ans et demi. La passation de service a eu lieu dans un cadre solennel à la résidence du Délégué général.

 

Dans son discours, le général Djorobo a :
  • Salué le travail accompli par le Secrétaire général sortant.
  • Exprimé ses félicitations pour les efforts fournis au service de l'administration provinciale.
  • Exhorté le nouveau Secrétaire général à faire preuve de rigueur et de loyauté, tout en soulignant le rôle stratégique de cette fonction.

 

Abakar Hissein Didigui a également pris la parole, présentant un discours-bilan sur son mandat. Il a :
  • Mis en avant les principales réalisations de son passage.
  • Évoqué les défis rencontrés.
  • Exprimé sa gratitude aux autorités, collaborateurs et partenaires pour leur soutien.

 

Pour sa part, Asdjim Belndoum a remercié les autorités pour la confiance accordée et s'est engagé à œuvrer avec continuité, collaboration et dévouement, afin de contribuer au développement et à la stabilité de la province du Ouaddaï.

 

Cette installation a marqué une étape importante dans l'organisation de l'administration provinciale du Ouaddaï, se déroulant dans une atmosphère à la fois solennelle et conviviale, révélant l'engagement général en faveur d'une gestion administrative efficace au service des citoyens.


