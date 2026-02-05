Administration du Ouaddaï : Asdjim Belndoum prend les rênes du Secrétariat Général

Asdjim Belndoum a été officiellement installé en tant que Secrétaire général de la province du Ouaddaï, dans le cadre d'une cérémonie qui s'est tenue ce vendredi. Sa nomination, prononcée par décret n°001 du 6 janvier 2026, marque une nouvelle étape dans l'administration provinciale.
La cérémonie a été présidée par Général Ismaël Yamouda Djorobo, Délégué général du Gouvernement auprès de la province, en présence d'autorités civiles, militaires et administratives.
Asdjim Belndoum succède à Abakar Hissein Didigui, qui a occupé le poste durant quatre ans et demi. La passation de service a eu lieu dans un cadre solennel à la résidence du Délégué général.
Dans son discours, le général Djorobo a :
- Salué le travail accompli par le Secrétaire général sortant.
- Exprimé ses félicitations pour les efforts fournis au service de l'administration provinciale.
- Exhorté le nouveau Secrétaire général à faire preuve de rigueur et de loyauté, tout en soulignant le rôle stratégique de cette fonction.
Abakar Hissein Didigui a également pris la parole, présentant un discours-bilan sur son mandat. Il a :
- Mis en avant les principales réalisations de son passage.
- Évoqué les défis rencontrés.
- Exprimé sa gratitude aux autorités, collaborateurs et partenaires pour leur soutien.