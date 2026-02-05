Tchad - Sécurité à l'Est : Le Gouvernement réaffirme la "Tolérance Zéro" pour les armes







Farchana (Ouaddaï) – Le gouvernement tchadien a réaffirmé, le 3 février 2026, son engagement à assurer la sécurité des réfugiés soudanais tout en maintenant la stabilité dans les zones d’accueil. Cette déclaration a été faite par une délégation ministérielle dirigée par le ministre des Armées, le Général de Corps d’Armée Issaka Malloua Djamouss, lors de sa visite à Farchana, chef-lieu du département d’Assounghat.





Objectifs de la Visite

Cette mission fait partie d'une stratégie visant à établir un dialogue direct avec les réfugiés concernant des enjeux de sécurité, tels que la circulation et la détention illégale d’armes dans les camps. La rencontre a réuni des autorités administratives, des forces de sécurité, des partenaires humanitaires, des représentants des réfugiés, ainsi que le commandant de la Force mixte Tchad-Soudan, le Général Osman Bahr Mahamat Itno.





Accueil et Messages de L'État

La délégation a été chaleureusement reçue par le sous-préfet d’Assounghat, le Commissaire de police Oki Ticholo. Dans son discours, le sous-préfet a souligné l'importance de cette visite pour les populations locales et les réfugiés, une opinion partagée par le Délégué du Gouvernement pour la province du Ouaddaï, le Général Ismaël Yamouda Djorgo.





Engagement pour la Sécurité

Le ministre des Armées a remercié la population locale pour son hospitalité et son soutien, tout en rappelant que l'État tchadien met en œuvre des efforts significatifs pour garantir la protection des réfugiés. Il a insisté sur l’interdiction stricte de la circulation et de la détention illégales d’armes dans les camps, affirmant que ces lieux doivent rester des espaces civils, sûrs et sécurisés.







Appel à la Vigilance

Le ministre a également appelé à une vigilance collective, invitant les populations à collaborer avec les chefs traditionnels et les forces de sécurité pour signaler tout acte menaçant l'ordre public.





Réactions des Réfugiés et des Partenaires Humanitaires

Tahir Hamid, président des réfugiés soudanais, a exprimé sa gratitude envers les autorités tchadiennes pour leur soutien, tout en réaffirmant l'engagement des réfugiés à respecter les lois du pays hôte. De son côté, Tam Daniel Roger, chef du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Farchana, a salué la coopération avec les autorités locales et le soutien des partenaires humanitaires. Le Délégué du Gouvernement a rendu hommage à la Force mixte Tchad-Soudan, soulignant leur dévouement à sécuriser les populations. Cette mission illustre la détermination de l’État tchadien à préserver la paix et la sécurité pour les réfugiés soudanais ainsi que pour les communautés locales de la province du Ouaddaï.









