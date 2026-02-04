Alwihda Info
TCHAD

Baccalauréat 2026 : Lancement de l'Enrôlement Biométrique à N'Djamena


Alwihda Info | Par - 5 Février 2026


Le coup d'envoi a été donné ce matin 5 février 2026 dans deux centres stratégiques, mobilisant des dizaines d'établissements secondaires pour cette première phase.


Image d'archives
Image d'archives




  L’enrôlement biométrique des candidats au Baccalauréat, Session 2026, a officiellement démarré dans la Commune de N'Djamena. Pour cette première journée, deux centres sont opérationnels dans le 7ème Arrondissement :
  1. Lycée d'Habbena
  2. Lycée d'Amtoukouin




Centres d’Enrôlement et Établissements Participants



Centre du Lycée d'Habbena


Ce centre accueille les élèves des établissements suivants :
  1. ENTENTE
  2. FRANCO-ANGLAIS
  3. HABBENA
  4. CHEMIN DU SAVOIR
  5. LE ZÉNITH
  6. ROYAL
  7. AL NASSER
  8. COMPLEXE ÉVANGÉLIQUE VISION
  9. NESTOR TOUKEA
  10. AL-BAYANE
  11. AL TAKADOUNE
  12. ÉVANGÉLIQUE EL-ELION
  13. SHAMA
  14. REPÈRE
  15. FRANCO-ANGLAIS VISION
  16. EL-ELION D’AMBATA
  17. JOSEPH PANDARÉ
  18. BON BERGER
  19. MOLIÈRE
  20. DARWING
  21. EL-ELION




Centre du Lycée d'Amtoukouin


Les élèves des établissements suivants sont enrôlés ici :
  1. AMTOUKOUIN 1
  2. NOUR AL-IMANE
  3. LA VISION DES ÉLITES
  4. RAOUDA ARABE
  5. GUERGNE LA RENAISSANCE
  6. SAINT ETIENNE
  7. LE SUCCÈS D’AMTOUKOUIN
  8. DARAL-SAADA
  9. ESPOIR DE N’DJARI
  10. AMTOUKOUIN 2
  11. VISION TCHAD AVENIR
  12. CENTRE ÉTOILE
  13. PRIVÉ LA PAIX
  14. AL WHIDA
  15. ATTADAMOUNE
  16. COMPLEXE SCOLAIRE CHANDELIER
  17. HAVARD DU TCHAD
  18. AL GUADISSIA
  19. EPICA ÉMERGENCE
  20. LA GRÂCE

 

L'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) encourage tous les candidats à se présenter dans les centres indiqués pour finaliser leur enrôlement biométrique. Ce processus vise à garantir une identification précise et fiable des candidats, contribuant ainsi à l'intégrité et à la sécurité des examens.




 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


