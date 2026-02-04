Baccalauréat 2026 : Lancement de l'Enrôlement Biométrique à N'Djamena

Image d'archives
L’enrôlement biométrique des candidats au Baccalauréat, Session 2026, a officiellement démarré dans la Commune de N'Djamena. Pour cette première journée, deux centres sont opérationnels dans le 7ème Arrondissement :
- Lycée d'Habbena
- Lycée d'Amtoukouin
Centres d’Enrôlement et Établissements Participants
Centre du Lycée d'Habbena
Ce centre accueille les élèves des établissements suivants :
- ENTENTE
- FRANCO-ANGLAIS
- HABBENA
- CHEMIN DU SAVOIR
- LE ZÉNITH
- ROYAL
- AL NASSER
- COMPLEXE ÉVANGÉLIQUE VISION
- NESTOR TOUKEA
- AL-BAYANE
- AL TAKADOUNE
- ÉVANGÉLIQUE EL-ELION
- SHAMA
- REPÈRE
- FRANCO-ANGLAIS VISION
- EL-ELION D’AMBATA
- JOSEPH PANDARÉ
- BON BERGER
- MOLIÈRE
- DARWING
- EL-ELION
Centre du Lycée d'Amtoukouin
Les élèves des établissements suivants sont enrôlés ici :
- AMTOUKOUIN 1
- NOUR AL-IMANE
- LA VISION DES ÉLITES
- RAOUDA ARABE
- GUERGNE LA RENAISSANCE
- SAINT ETIENNE
- LE SUCCÈS D’AMTOUKOUIN
- DARAL-SAADA
- ESPOIR DE N’DJARI
- AMTOUKOUIN 2
- VISION TCHAD AVENIR
- CENTRE ÉTOILE
- PRIVÉ LA PAIX
- AL WHIDA
- ATTADAMOUNE
- COMPLEXE SCOLAIRE CHANDELIER
- HAVARD DU TCHAD
- AL GUADISSIA
- EPICA ÉMERGENCE
- LA GRÂCE