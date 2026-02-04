Tchad : nomination de 5 délégués généraux du gouvernement

Par Décret N°064/PR/PM/MATD/2026 du 04 février 2026, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Délégués Généraux du Gouvernement auprès des Provinces ci-après :
PROVINCE DE L’ENNEDI-EST
Délégué Général du Gouvernement: Général NGARHORGOMTI Elie MEMODJINGAR, en remplacement de Monsieur MAHAMAT TOGOU TCHOHIMI, appelé à d'autres fonctions;
PROVINCE DE WADI-FIRA
Délégué Général du Gouvernement: Monsieur BRAHIM ISSA GALMAÏ, en remplacement du Général DJIMBAYE KAMDOH, appelé à d'autres fonctions;
PROVINCE DE KANEM
Délégué Général du Gouvernement: Général ISSAKA KOTY YACOUB, en remplacement du Général ASSEIF MAHAMAT ASSOUNI, appelé à d'autres fonctions ;
PROVINCE DE LA TANDJILE
Délégué Général du Gouvernement : Dr NENE EHEMIR TORNA, en remplacement de Monsieur ADOUM MOUSTAPHA BRAHIMI, appelé à d'autres fonctions ;
PROVINCE DU BARH EL GAZEL
Délégué Général du Gouvernement : Monsieur ADOUM MOUSTAPHA BRAHIMI, en remplacement de Monsieur ABDEL AZIZ TCHANG-LANG TAKOMA, appelé à d'autres fonctions.
وزارة إدارة الأراضي واللامركزية/تعيينات
بموجب المرسوم رقم 064/ر ج/ر و/و إ أ ل م/2026 الصادر في 4 فبراير 2026، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها مندوبين عامين للحكومة لدى الولايات التالية:
ولاية إنيدي الشرقي
المندوب العام للحكومة: الجنرال انقارهورقومتي إيلي ميموجينقار، خلفًا للسيد محمد توقو تشوهيمي، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى؛
ولاية وادي فيرا
المندوب العام للحكومة: السيد إبراهيم عيسى قالماي، خلفًا للجنرال جيمباي كامدوه، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى؛
ولاية كانم
المندوب العام للحكومة: الجنرال إسحاق كوتي يعقوب، خلفاً للجنرال السيف محمد السُّني، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى؛
ولاية تانجيلي
المندوب العام للحكومة: الدكتور نينيه إحيمر تورنا، خلفًا للسيد آدُم مصطفى براهيمي، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى؛
ولاية بحر الغزال
المندوب العام للحكومة: السيد آدُم مصطفى براهيمي، خلفًا للسيد عبد العزيز تشانغ لانغ تاكوما، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.
