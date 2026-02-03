Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Libye : Une source de la famille Kadhafi confirme que Seif-al-Islam Kadhafi a été tué (Al Hadath)


Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Février 2026


Saif al-Islam Kadhafi aurait été abattu lors d’un affrontement armé avec une force de la Brigade 444 dans la région de Hamada, selon Abdullah Othman, membre de son groupe politique.


Libye : Une source de la famille Kadhafi confirme que Seif-al-Islam Kadhafi a été tué (Al Hadath)
L’information a également été confirmée par une source proche de la famille Kadhafi au média Al-Hadath. Al Jazeera évoque également des "circonstances mystérieuses" qui entoureraient sa mort, se basant sur des sources proches de Saif al-Islam Kadhafi.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/02/2026

N’Djamena : L'Urgence d'une transition vers une ville verte et humaine

N’Djamena : L'Urgence d'une transition vers une ville verte et humaine

Rentrée sociale de la CASCIDHO : Un plaidoyer pour une justice restaurée Rentrée sociale de la CASCIDHO : Un plaidoyer pour une justice restaurée 02/02/2026

Populaires

Centrafrique : Touadéra reçoit les candidats battus à la présidentielle de décembre 2025

02/02/2026

Société : Le “ventre du boss”, miroir d’une réussite ambiguë

03/02/2026

Tchad : disparition d’Ibni Oumar, le PLD commémore 17 ans de combat pour la vérité et la justice

03/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/02/2026 - Gloria Ronel

Tchad – Réussir, mais à quel prix ?

Tchad – Réussir, mais à quel prix ?

La dépression au Tchad : Comprendre un mal invisibilisé La dépression au Tchad : Comprendre un mal invisibilisé 02/02/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter