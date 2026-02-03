|
Libye : Une source de la famille Kadhafi confirme que Seif-al-Islam Kadhafi a été tué (Al Hadath)
Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Février 2026
Saif al-Islam Kadhafi aurait été abattu lors d’un affrontement armé avec une force de la Brigade 444 dans la région de Hamada, selon Abdullah Othman, membre de son groupe politique.
