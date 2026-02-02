Tchad – Réussir, mais à quel prix ?

Dans le quartier Moursal, au sein du 6ᵉ arrondissement, le rêve de certains se limite à acquérir des biens matériels, comme un iPhone Pro Max, dans le but d'impressionner leurs pairs. Ce désir de reconnaissance sociale prend le pas sur la réflexion sur leur avenir, entraînant un nombre croissant de jeunes vers la dépression et le découragement.
D'autres, obsédés par la « réussite à tout prix », prennent des décisions regrettables. Faute de ressources, ils contractent des crédits pour s’offrir des biens de luxe, se retrouvant rapidement dans des situations financières désastreuses. Assis sous un arbre à jouer aux cartes, leurs discussions tournent autour des possessions matérielles, engendrant un cycle de mimétisme et d'imitation.
Obsession de la Réussite
Obstacles à l'Aspiration
Cette quête effrénée de prestige se heurte à des obstacles structurels, notamment :
- Viabilité économique limitée
- Chômage élevé
- Manque de formation professionnelle
Témoignages de la Réalité
« À notre époque, notre priorité était d’aider nos parents, de trouver de quoi manger et d’étudier. Aujourd’hui, les jeunes veulent tout, tout de suite. C’est vraiment regrettable », déplore-t-il.
Djédane Paulin
« Rêver est légitime, mais à quel prix ? Certains jeunes sont prêts à voler pour s’acheter des téléphones coûteux. Les parents doivent assumer leurs responsabilités, sinon nous aurons des difficultés dans les années à venir », avertit-il.
Noubamadji Arsène
« Ils n’ont pas de charges familiales, et pourtant, ils sombrent dans la dépression. Comment réagiront-ils lorsqu'ils auront des responsabilités ? Ils doivent comprendre que s'angoisser pour des choses éphémères nuit à leur santé », s'inquiète-t-il.
Mbaidanem Narcisse
Accompagner les Ambitions
Pour guider ces ambitions sans les briser, les parents doivent :
- Instaurer un Dialogue Ouvert
Échanger sur les rêves et aspirations, en apportant des orientations claires et réalistes.
- Parler de l'Effort et des Sacrifices
Expliquer que la réussite nécessite du temps et des efforts, en mettant les jeunes en contact avec des mentors qui ont réussi.
- Redéfinir l'Échec
Enseigner que l'échec n'est pas une fin, mais un tremplin vers la réussite.
Il est crucial que les jeunes fondent leurs ambitions sur des valeurs qui leur sont propres, plutôt que sur une quête de validation sociale.