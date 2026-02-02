Alwihda Info
ANALYSE

Tchad – Réussir, mais à quel prix ?


Alwihda Info | Par Gloria Ronel - 2 Février 2026


À N’Djamena, la capitale tchadienne, les aspirations d'une partie de la jeunesse semblent de plus en plus démesurées, voire déconnectées des réalités économiques du pays. Autrefois concentrés sur la réussite scolaire et sur le soutien à leurs familles, beaucoup de jeunes sont désormais attirés par les loisirs, l'apparence et un mode de vie de luxe.


Dans le quartier Moursal, au sein du 6ᵉ arrondissement, le rêve de certains se limite à acquérir des biens matériels, comme un iPhone Pro Max, dans le but d'impressionner leurs pairs. Ce désir de reconnaissance sociale prend le pas sur la réflexion sur leur avenir, entraînant un nombre croissant de jeunes vers la dépression et le découragement.




Obsession de la Réussite

  D'autres, obsédés par la « réussite à tout prix », prennent des décisions regrettables. Faute de ressources, ils contractent des crédits pour s’offrir des biens de luxe, se retrouvant rapidement dans des situations financières désastreuses. Assis sous un arbre à jouer aux cartes, leurs discussions tournent autour des possessions matérielles, engendrant un cycle de mimétisme et d'imitation.




Obstacles à l'Aspiration


Cette quête effrénée de prestige se heurte à des obstacles structurels, notamment :
  • Viabilité économique limitée
  • Chômage élevé
  • Manque de formation professionnelle
Cette ambition démesurée, alimentée par des standards de vie inaccessibles, représente un défi majeur pour la société tchadienne.




Témoignages de la Réalité


Djédane Paulin

« À notre époque, notre priorité était d’aider nos parents, de trouver de quoi manger et d’étudier. Aujourd’hui, les jeunes veulent tout, tout de suite. C’est vraiment regrettable », déplore-t-il.


Noubamadji Arsène

« Rêver est légitime, mais à quel prix ? Certains jeunes sont prêts à voler pour s’acheter des téléphones coûteux. Les parents doivent assumer leurs responsabilités, sinon nous aurons des difficultés dans les années à venir », avertit-il.


Mbaidanem Narcisse

« Ils n’ont pas de charges familiales, et pourtant, ils sombrent dans la dépression. Comment réagiront-ils lorsqu'ils auront des responsabilités ? Ils doivent comprendre que s'angoisser pour des choses éphémères nuit à leur santé », s'inquiète-t-il.




Accompagner les Ambitions


Pour guider ces ambitions sans les briser, les parents doivent :
  1. Instaurer un Dialogue Ouvert
    Échanger sur les rêves et aspirations, en apportant des orientations claires et réalistes.
  2. Parler de l'Effort et des Sacrifices
    Expliquer que la réussite nécessite du temps et des efforts, en mettant les jeunes en contact avec des mentors qui ont réussi.
  3. Redéfinir l'Échec
    Enseigner que l'échec n'est pas une fin, mais un tremplin vers la réussite.

Il est crucial que les jeunes fondent leurs ambitions sur des valeurs qui leur sont propres, plutôt que sur une quête de validation sociale.

 

Il est possible de construire son avenir de manière sereine tout en profitant de sa jeunesse de manière responsable. Accompagner la jeunesse vers une ambition saine et réaliste est essentiel pour leur épanouissement et pour le développement de la société tchadienne dans son ensemble.


