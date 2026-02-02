









ANALYSE La dépression au Tchad : Comprendre un mal invisibilisé

Alwihda Info | Par Barra Lutter - 2 Février 2026



La santé mentale n'est pas un luxe, mais un pilier de la santé globale. Au Tchad, le passage d'une vision "spirituelle" ou "morale" du trouble mental vers une approche médicale est l'un des plus grands défis de cette décennie.







Au Tchad, le sujet de la dépression demeure un véritable tabou. Souvent considérée à tort comme une « maladie des Blancs » ou assimilée à un manque de foi, de courage ou de volonté, elle touche pourtant de nombreux Tchadiens dans le silence, sans reconnaissance sociale ni accès à une prise en charge adaptée.



Manifestations de la Dépression La dépression se manifeste de différentes manières, se définissant comme un trouble mental profond qui altère durablement le goût de vivre. Elle se caractérise par : Tristesse persistante

Perte d’intérêt ou de plaisir pour les activités quotidiennes

Sentiments de culpabilité, d’inutilité ou de dévalorisation de soi À ces symptômes s’ajoutent souvent : Troubles du sommeil

Changements de l’appétit

Fatigue chronique

Irritabilité accrue

Difficultés de concentration Conséquences Ignorées

Lorsqu’on ignore ou banalise la dépression, celle-ci peut s’installer durablement et devenir invalidante. Dans les cas les plus graves, elle peut conduire à des comportements autodestructeurs, allant jusqu'au suicide. Ce problème au Tchad est d’autant plus préoccupant en raison de : La méconnaissance de la maladie

Le manque de professionnels spécialisés en santé mentale

L'absence de structures de prise en charge

Le déficit de politiques publiques dédiées Briser le Silence

Face à cette réalité, briser le silence devient une urgence. La dépression n'est ni une faiblesse morale ni un échec personnel ; c'est une maladie à part entière, nécessitant écoute, compréhension et soins appropriés.



Reconnaissance Cruciale

Reconnaître l'existence de la dépression constitue le premier pas vers une meilleure prise en charge et vers la préservation de la santé mentale, encore trop négligée dans la société tchadienne. Il est essentiel de sensibiliser les communautés, d'éduquer les citoyens sur les troubles mentaux et de plaider pour l’intégration de la santé mentale dans les politiques de santé publique. La dépression au Tchad représente un défi caché qui nécessite une approche collective. En favorisant la prise de conscience et en encourageant une attitude bienveillante envers ceux qui souffrent, il sera possible de construire un environnement plus favorable à la santé mentale, contribuant ainsi à une société plus saine et plus résiliente. Au Tchad, le sujet de la dépression demeure un véritable tabou. Souvent considérée à tort comme une « maladie des Blancs » ou assimilée à un manque de foi, de courage ou de volonté, elle touche pourtant de nombreux Tchadiens dans le silence, sans reconnaissance sociale ni accès à une prise en charge adaptée.La dépression se manifeste de différentes manières, se définissant comme un trouble mental profond qui altère durablement le goût de vivre. Elle se caractérise par :À ces symptômes s’ajoutent souvent :Lorsqu’on ignore ou banalise la dépression, celle-ci peut s’installer durablement et devenir invalidante. Dans les cas les plus graves, elle peut conduire à des comportements autodestructeurs, allant jusqu'au suicide. Ce problème au Tchad est d’autant plus préoccupant en raison de :Face à cette réalité, briser le silence devient une urgence. La dépression n'est ni une faiblesse morale ni un échec personnel ; c'est une maladie à part entière, nécessitant écoute, compréhension et soins appropriés.Reconnaître l'existence de la dépression constitue le premier pas vers une meilleure prise en charge et vers la préservation de la santé mentale, encore trop négligée dans la société tchadienne. Il est essentiel de sensibiliser les communautés, d'éduquer les citoyens sur les troubles mentaux et de plaider pour l’intégration de la santé mentale dans les politiques de santé publique.La dépression au Tchad représente un défi caché qui nécessite une approche collective. En favorisant la prise de conscience et en encourageant une attitude bienveillante envers ceux qui souffrent, il sera possible de construire un environnement plus favorable à la santé mentale, contribuant ainsi à une société plus saine et plus résiliente.





Dans la même rubrique : < > Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique Le respect dans le couple : Entre valeur sacrée et malentendu culturel Fracture Sociale au Tchad : Quand la faim dicte sa loi Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)