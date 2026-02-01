Coopération Stratégique : La CIMCT et le CCG unissent leurs forces à Riyad

Objectifs de la Visite

Les principales actions et réalisations de la Coalition.

Les initiatives stratégiques et programmes spécialisés mis en œuvre pour le bénéfice des 43 États membres.

Les efforts déployés dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent sous diverses formes (idéologique, financier, opérationnel).

Les axes de coopération militaire renforcés entre la CIMCT et les structures du CCG pour une lutte globale et durable.



Renforcement de la Coordination Régionale

Le financement du terrorisme

Le recrutement en ligne

Les opérations jihadistes au Sahel, en Afrique de l'Ouest, et au Moyen-Orient

Le 28 janvier 2026, le Secrétaire général de la Coalition Islamique Militaire contre le Terrorisme (CIMCT), le Général de division Mohammed bin Saeed Al-Moghidi, a accueilli au siège de la Coalition à Riyad, en Arabie Saoudite, le général de division Abdulaziz Al-Balawi, commandant du Commandement militaire unifié du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG), ainsi que sa délégation.Le général Al-Balawi a été briefé sur :Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coordination entre les mécanismes de sécurité régionaux du Golfe et la Coalition islamique, lancée en 2015 par l'Arabie Saoudite. L'objectif est d'aligner les efforts contre les menaces transnationales telles que :Cette collaboration vise à établir une réponse collective et efficace face à des défis sécuritaires de plus en plus complexes dans la région et au-delà.