Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Coopération Stratégique : La CIMCT et le CCG unissent leurs forces à Riyad


Alwihda Info | Par - 1 Février 2026


Alors que les menaces transnationales mutent, cette visite de haut niveau souligne la volonté des monarchies du Golfe d'harmoniser leurs capacités opérationnelles avec les 43 États membres de la Coalition. L'objectif est clair : passer d'une défense de voisinage à une lutte proactive et coordonnée sur tous les fronts du terrorisme.



Coopération Stratégique : La CIMCT et le CCG unissent leurs forces à Riyad



  Le 28 janvier 2026, le Secrétaire général de la Coalition Islamique Militaire contre le Terrorisme (CIMCT), le Général de division Mohammed bin Saeed Al-Moghidi, a accueilli au siège de la Coalition à Riyad, en Arabie Saoudite, le général de division Abdulaziz Al-Balawi, commandant du Commandement militaire unifié du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG), ainsi que sa délégation.

 

Objectifs de la Visite

  Le général Al-Balawi a été briefé sur :
  • Les principales actions et réalisations de la Coalition.
  • Les initiatives stratégiques et programmes spécialisés mis en œuvre pour le bénéfice des 43 États membres.
  • Les efforts déployés dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent sous diverses formes (idéologique, financier, opérationnel).
  • Les axes de coopération militaire renforcés entre la CIMCT et les structures du CCG pour une lutte globale et durable.


Renforcement de la Coordination Régionale


Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coordination entre les mécanismes de sécurité régionaux du Golfe et la Coalition islamique, lancée en 2015 par l'Arabie Saoudite. L'objectif est d'aligner les efforts contre les menaces transnationales telles que :
  • Le financement du terrorisme
  • Le recrutement en ligne
  • Les opérations jihadistes au Sahel, en Afrique de l'Ouest, et au Moyen-Orient
Cette collaboration vise à établir une réponse collective et efficace face à des défis sécuritaires de plus en plus complexes dans la région et au-delà.



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/01/2026

Tchad : l’INSEED fait découvrir les métiers de la statistique aux élèves à Bongor

Tchad : l’INSEED fait découvrir les métiers de la statistique aux élèves à Bongor

Tchad : VINIOR FOOD COMPANY distinguée au Prix National d’Excellence de la Jeunesse Tchad : VINIOR FOOD COMPANY distinguée au Prix National d’Excellence de la Jeunesse 31/01/2026

Populaires

SENAFET 2026 : le ministère de la Femme réaffirme son engagement pour l’autonomisation des femmes tchadiennes

01/02/2026

Tchad : l’INSEED fait découvrir les métiers de la statistique aux élèves à Bongor

31/01/2026

Tchad : VINIOR FOOD COMPANY distinguée au Prix National d’Excellence de la Jeunesse

31/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 31/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique 30/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter