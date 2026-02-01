Alwihda Info
TCHAD

Kanem : Le réveil du Lac Karianga pour un futur durable


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 1 Février 2026


Situé à 75 km de Mao, le Lac Karianga fait l'objet d'une attention particulière de la part de la société civile et des autorités provinciales. L'objectif est double : stopper la dégradation environnementale et exploiter le potentiel économique du site au profit des communautés locales.


Dans le cadre du Programme de Sauvegarde et de Valorisation Durable du Lac Karianga (PSV-LK), une mission conjointe des organisations de la société civile, dirigée par Mahamat Adoum Maï Seid, a eu lieu ce samedi sur le site du Lac Karianga, situé à environ 75 km à l'ouest de Mao, dans la sous-préfecture de Kekedina.

 

La mission avait pour but d'échanger avec les communautés riveraines et de :
  • Valider les zones d’intervention
  • Identifier les parties prenantes
  • Collecter des données avec la participation de toutes les couches sociales
Cette descente vise à établir les bases pour la planification opérationnelle et la recherche de financement pour le programme.

 

  • Djimadoum Augustin, Délégué provincial de l’Environnement, a assuré de son soutien institutionnel et technique pour le financement du programme, soulignant l'importance de valoriser le lac Karianga.
  • Adoum Mbodou Seid, Conseiller provincial, a également salué l'initiative et a promis d'accompagner la recherche de financements.

 

Mahamat Adoum Maï Seid a indiqué que ce programme représente une opportunité pour améliorer les conditions de vie des riverains tout en protégeant les écosystèmes. Les communautés impliquées, comprenant des pêcheurs, agriculteurs et éleveurs, ont exprimé leur besoin d'un appui technique et financier pour développer durablement leurs activités.

 

Le lac Karianga, qui renferme d’importantes potentialités naturelles, est actuellement menacé par l'ensablement et la prolifération des herbes envahissantes. Les communautés riveraines ont réaffirmé leur engagement à soutenir cette initiative, reconnaissant son importance pour le développement durable de leurs activités.
 
Cette mission constitue une étape cruciale dans la valorisation et la protection des ressources naturelles de la région, tout en favorisant le développement économique et social des communautés locales.


