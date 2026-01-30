Tchad : Le patronat français intéressé par les secteurs de l’énergie, infrastructures, mines, agro-alimentaire et transports

La séquence politique bouclée la veille, au sortir d’un échange riche et fructueux au Palais de l’Elysée entre les deux Chefs d’Etat, place ce vendredi 30 janvier à la séquence économique.



Sur orientation du Chef de l’État, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, une délégation ministérielle conduite par le Ministre d’Etat, Ministre des Finances, M. Tahir Hamid Nguilin, comprenant notamment le Ministre du Commerce, Dr Guibolo Fanga Mathieu a fait le déplacement du siège du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) International. C’est dans le 7e arrondissement de Paris. Là, une dizaine de Chefs d’Entreprises français avec à leur tête, le Directeur Général du MEDEF International, M. Philippe Gautier attendait les émissaires du Président de la République.



De Prime abord, les deux membres du gouvernement ont invité les entreprises françaises à investir au Tchad pour apporter leur part de contribution et accompagner le développement socio-économique du pays. Des facilités leur seront accordées ont-ils rassuré.



Partenaire de premier plan du Tchad, la France et plus particulièrement, le premier réseau d’Affaires privé français à l’international, le MEDEF est invité à poser ses valises au Tchad et à explorer en toute lucidité, les opportunités d’affaires. Les échanges ont été riches, directs et francs. Toutes les inquiétudes des opérateurs économiques français ont trouvé des réponses appropriées avec la co-organisation à Paris, d’un Forum des Affaires. Les assises sont prévues pour avril prochain.



Cette rencontre a permis aux deux parties de s’entendre sur une chose : faire chemin ensemble dans un partenariat solide et pérenne. Intéressés par les secteurs de l’énergie, des infrastructures, des mines, de l’agro-alimentaire et des transports, les hommes d’affaire français sont attendus incessamment à N’Djaména pour donner du relief au partenariat Tchad-MEDEF.