Logone Oriental : Un nouveau souffle pour la Gendarmerie à Doba





Doba, 29 janvier 2026 – La Place de l’Indépendance de Doba a accueilli la cérémonie officielle de passation de commandement à la tête de la Légion de gendarmerie N°15 du Logone Oriental. Présidée par le Général de Division DJIDDO Mahamat Haggar, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale du Tchad, la cérémonie a rassemblé des autorités administratives, militaires et civiles, symbolisant un moment de mémoire collective et d’engagement pour la sécurité.



Cérémonie Solennelle Le Colonel Ibrahim Sabour Bahr, chef de Légion sortant, a remis officiellement le commandement au Général de Brigade Mahamat Hamdam Siesse, nouveau commandant de la Légion. Ce passage de l’étendard national, symbole suprême de l’autorité de l’État, a illustré la continuité et la permanence républicaine.



Discours et Engagements Dans son allocution, le Général DJIDDO a salué le travail du chef de Légion sortant pour son engagement en faveur de la sécurité dans le Logone Oriental. Il a encouragé le nouveau commandant à être rigoureux, discipliné, et à maintenir une proximité avec les populations, tout en respectant les valeurs républicaines.



Le Général Mahamat Hamdam Siesse a exprimé sa gratitude pour la confiance accordée par la hiérarchie. Il s'est engagé à servir le Logone Oriental avec loyauté et fermeté, et à collaborer étroitement avec les autorités administratives et traditionnelles.



Formalisation Administrative Après la cérémonie publique, les autorités se sont rendues à la Direction de la Légion pour formaliser administrativement la passation. Le Général DJIDDO Mahamat Haggar a signé les documents nécessaires à cette transition entre les deux officiers.



Les deux hommes, unis par un serment de fidélité envers la Nation, ont ainsi marqué le début d'une nouvelle ère pour la Légion, sous le regard attentif du Délégué Général, Contrôleur Général TOKE Daddi. La cérémonie s'est clôturée sur une note de satisfaction, renforçant l'engagement du Tchad envers la sécurité et la stabilité de ses régions.









