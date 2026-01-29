Alwihda Info
TCHAD

Tchad : affaire de vente de terrain à N'Djamena, entre cadastre manquant et demande de libération


Par Ahmad Youssouf Ali - 30 Janvier 2026



Tchad : affaire de vente de terrain à N'Djamena, entre cadastre manquant et demande de libération
Une affaire de vente de terrains a été examinée ce mardi 27 janvier 2026 au tribunal de grande instance de N'Djamena.

Elle concerne un vieil homme actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Klessoum, poursuivi pour escroquerie. Son avocat a plaidé en faveur d’une libération provisoire, tandis que la partie civile s’y est opposée, qualifiant le prévenu d’« homme difficile à appréhender ».

L’accusé affirme avoir acheté un terrain situé à Fandoré dans le 10ᵉ arrondissement, mais dont l’existence cadastrale se trouverait en réalité à Ngabo dans le 8ᵉ. Il soutient également que ce même terrain aurait été vendu à une autre personne.

En outre, un autre terrain lui aurait été promis, sans qu’aucune trace n’apparaisse au plan cadastral. Le prévenu se défend en assurant n’avoir jamais vendu ce terrain à une autre personne. Il se présente lui-même comme étant victime d’un vol : sa carte d’identité aurait été dérobée et utilisée par des fraudeurs pour rédiger un acte de vente en son nom.

« Ils ont mis mon nom comme vendeur », a-t-il déclaré. L’avocat de la défense a insisté sur l’état de santé de son client pour motiver sa demande de mise en liberté provisoire. Il a aussi fait valoir que cette mesure permettrait au parquet de vérifier l’existence du second terrain promis – lequel, selon les arguments présentés, existerait sur le terrain mais ne figurerait pas dans la base cadastrale.

Le ministère public a annoncé qu’il se prononcerait sur cette demande de liberté provisoire le week-end prochain. L’affaire est en délibéré.


