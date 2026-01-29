Tchad : renforcement des capacités des lauréats du Prix national de l’excellence

Réunis au Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA), ce 29 janvier 2026, les lauréats du Prix national de l’excellence de la jeunesse suivent une formation dédiée aux bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication, pilier essentiel de la sécurité alimentaire.



Le directeur général du CECOQDA, Soudy Imar Djibrine, déclare que la mission cardinale du CECOQDA est d’évaluer les risques et la conformité relatifs à toutes les denrées alimentaires, aux eaux, aux boissons et aux médicaments. Avec ses laboratoires accrédités à la norme ISO/IEC, gage de fiabilité des résultats d’analyse, le CECOQDA devient ainsi un outil indispensable pour accompagner les acteurs de la protection des denrées alimentaires en matière de sécurité sanitaire, d’où leur présence aujourd’hui.



Il précise que l’objectif de cette formation n’est pas de leur imposer des contraintes supplémentaires, mais de leur offrir des leviers de performance axés sur l’acquisition de connaissances et d’outils nécessaires à l’amélioration de leurs méthodes de travail, afin de produire des denrées alimentaires de bonne qualité.



Le ministre de l’Élevage et de la Production animale, Abderahim Awat Atteib, affirme que la question de la qualité et de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires occupe aujourd’hui une place centrale dans les politiques publiques, tant au niveau national qu’international.



Elle constitue un enjeu majeur de santé publique, d’hygiène, de développement, mais également de compétitivité des filières de production alimentaire. Il précise que la présente formation sur les bonnes pratiques d’hygiène et les bonnes pratiques de fabrication marque une étape décisive dans l’engagement du gouvernement en faveur d’une jeunesse d’excellence, responsable et actrice du développement durable du Tchad, en renforçant les compétences des lauréats du Prix national de l’excellence de la jeunesse.



À travers cette initiative, l’État investit dans un capital humain capable de garantir la qualité, la sécurité et la compétitivité des produits, tout en protégeant la santé des consommateurs. Il réaffirme qu’il est important de rappeler que le Prix national de l’excellence de la jeunesse est une initiative personnelle du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l’État, qui a toujours accordé une attention particulière à la promotion de l’entrepreneuriat de la jeunesse tchadienne.



À travers cette initiative, le Maréchal réaffirme sa volonté de promouvoir une culture de rigueur, d’innovation et de conformité aux normes nationales et internationales, afin de faire de la jeunesse un véritable levier de transformation économique et sociale. S’adressant aux lauréats, le ministre précise que s’ils sont aujourd’hui à l’honneur, c’est parce qu’ils incarnent l’excellence, l’innovation et l’espoir.



S’ils sont réunis dans une salle, c’est parce qu’ils ont déjà démontré leur capacité d’innovation et d’excellence dans leurs domaines respectifs, notamment dans la valorisation des denrées alimentaires locales. À travers cette formation, l’ambition est de les doter de compétences techniques solides, d’une culture de la qualité et d’un sens aigu de responsabilité professionnelle, avec pour objectif de faire d’eux des ambassadeurs du « label qualité » du pays.



Il souligne par ailleurs que la réussite de cette formation dépendra de l’engagement de tous. Enfin, il a déclaré officiellement ouvert l’atelier de formation des lauréats du Prix national de l’excellence de la jeunesse sur les bonnes pratiques d’hygiène et les bonnes pratiques de fabrication.