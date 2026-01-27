Tchad : lancement de la campagne de vaccination du bétail contre la PPCB et la PPR à Mongo

Une importante campagne de vaccination du bétail contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et la peste des petits ruminants (PPR) a été officiellement lancée ce mercredi 28 Janvier 2026 à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra.



La cérémonie de lancement a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, en présence des autorités locales, des éleveurs et des agents du service de l'élevage. Dans son mot de bienvenue, le maire adjoint de la commune de Mongo, Mahamat Amine Ahmat Ibedou, a souligné l'importance du marché de Mongo qui se trouve au centre de l'économie de la province grâce aux activités d'élevage.



Le président des éleveurs, Abdelaziz Hassan Helou, a pris la parole pour remercier les éleveurs d'avoir répondu présent à cette rencontre et les a exhortés à être attentifs au message du délégué général du gouvernement. La déléguée de l'élevage, Mme Khadija Azein, a détaillé les objectifs de cette campagne sanitaire. Elle a expliqué que la PPCB et la PPR constituent les maladies ciblées par cette opération d'envergure.



Selon ses chiffres, pas moins de 975 000 têtes de bovins et 991 000 petits ruminants sont concernés par cette campagne de vaccination, qui vise l'éradication complète de ces deux pathologies. Dans son discours de lancement, le général Abdoulaye Ibrahim Siam a appelé les éleveurs à faciliter la tâche aux agents vaccinateurs, afin de garantir que tous les animaux soient vaccinés.



Il a rappelé que cette initiative constitue une priorité du président de la République, le Maréchal du Tchad Mahamat Idriss Deby Itno, insistant sur le fait que l'éradication des deux maladies ne sera possible que si l'ensemble du cheptel est vacciné. Le général n'a pas manqué de profiter de cette occasion pour lancer un appel à la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs, exhortant chaque partie à respecter l'autre pour préserver l'harmonie sociale dans la province.



Cette campagne de vaccination représente un pas important dans la lutte contre les maladies animales et la protection du patrimoine pastoral de la province du Guéra.