TCHAD

Décès de Hassan Fadoul Kitir : hommage du Président du CNR à une grande figure de la vie politique tchadienne


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Janvier 2026


​Le Président du Conseil National de Redressement (CNR) a appris avec une profonde tristesse et une vive émotion le décès de Monsieur Hassan Fadoul Kitir, ancien ministre à plusieurs reprises et grande figure de la vie politique nationale.


Dans un message empreint de recueillement, le Président du CNR s’est appuyé sur un verset du Saint Coran — « Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été fidèles à leur serment envers Dieu… » (Sourate Al-Ahzab, verset 23) — pour saluer la mémoire d’un homme d’État respecté, engagé et profondément attaché à son pays.

Fils d’un éminent dignitaire de la chefferie traditionnelle de sa communauté, feu Hassan Fadoul Kitir s’est illustré très tôt par son engagement contre l’injustice et la tyrannie. Tout au long de sa vie, il a consacré son énergie au combat pour la dignité, la liberté et la stabilité du Tchad, acceptant l’exil à plusieurs reprises sans jamais renoncer à ses convictions ni à son attachement indéfectible à la patrie.

Homme affable, généreux et profondément humaniste, doté d’un sens aigu du dialogue, il a mis son expérience et ses compétences au service de l’État durant des périodes cruciales, notamment entre 1990 et 1991, contribuant à la préservation de la stabilité économique et institutionnelle du pays. Son rôle a également été déterminant lors de la crise électorale de 1996, où il s’est illustré par sa recherche constante du consensus et de l’intérêt supérieur de la Nation, en particulier au sein de l’opposition intérieure.

Son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation nationale a trouvé son aboutissement avec la signature de l’Accord de Doha en août 2022, moment clé de l’histoire politique récente du Tchad.

Le Président du CNR a salué la mémoire d’un homme de probité, éloigné de toute forme de népotisme et de communautarisme, reconnu pour son patriotisme sincère et sa loyauté envers la Nation.

En cette douloureuse circonstance, le Président du CNR, Dr Abdel Aziz Kodok, a présenté, en son nom personnel et au nom du Conseil National de Redressement, ses condoléances les plus sincères à la famille endeuillée, à ses proches, à sa communauté, à ses compagnons de lutte, à tous ceux qui l’ont connu à travers le monde, ainsi qu’à l’ensemble du peuple tchadien.


