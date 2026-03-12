Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Burkina : le pays tient la tête à la 47ème session du CAMES


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Mars 2026



Burkina : le pays tient la tête à la 47ème session du CAMES
Le président du Faso, chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, ce jeudi, l’hebdomadaire conseil des ministres.

Selon le ministre porte-parole du gouvernement Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, le Conseil a examiné et adopté plusieurs dossiers et pris d'importantes décisions pour l'amélioration des conditions de vie du peuple burkinabè, conformément à la Révolution Progressiste Populaire.

Au titre du ministère de l’Économie et des Finances, le Conseil a adopté deux décrets portant respectivement création de la Société anonyme Yennenga Holding Burkina Faso et l’approbation des statuts de cette nouvelle société.

Selon le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, cette holding va porter les parts de l'État et de ses démembrements dans trois banques et une société de réassurance dans lesquelles l’État est actionnaire majoritaire.

D’un capital de 10 milliards FCFA, porté à 51% par l'État et 49% par les démembrements, l'objectif, explique le ministre Nacanabo, c'est d’avoir une gestion stratégique de ces entités de sorte que les actions, qui peuvent être mutualisées, puissent être prises en compte.

La holding va permettre de mieux gérer les ressources publiques détenues par les banques et servir à financer des projets structurants de l'État.

Le Burkina Faso, major à la 47e session du CAMES
Pour le compte du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Conseil a examiné plusieurs rapports relatifs à l’adoption de décrets portant création d’emplois et de nomination de chercheurs et d’enseignants-chercheurs dans les emplois de directeurs de recherche, de maîtres de recherche, de maîtres assistants, de maîtres de conférence et de professeurs titulaires au profit des universités publiques, des grandes écoles et du Centre national de Recherches scientifiques et technologiques.

Pour le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, le Conseil a autorisé la création de 300 emplois, dans les différents grades.

La création de ces emplois et la nomination, conformément à la réglementation, sont consécutives de la brillante réussite du Burkina Faso, en occupant la première place au classement général de la 47e session du Conseil africain et malgache de l’Enseignement supérieur (CAMES), tenue à N’Djamena au Tchad.

Sur 328 candidats présentés par les institutions d'enseignement supérieur de recherche, 318 (dont 17 des universités privées) ont été inscrits avec brio aux différentes listes d'aptitudes, soit un taux de succès de 96,95%.

Selon le ministre Adjima THIOMBIANO, le conseil a tenu à féliciter vivement les universités, les grandes écoles, le Centre national de la Recherche scientifique et technologique (CNRST) pour cette performance historique.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/03/2026

Tchad : à Mao, prise de contact du délégué général du gouvernement du Kanem avec les ONG

Tchad : à Mao, prise de contact du délégué général du gouvernement du Kanem avec les ONG

Tchad : le nouveau délégué général du gouvernement du Bahr-el-Gazel rencontre la jeunesse Tchad : le nouveau délégué général du gouvernement du Bahr-el-Gazel rencontre la jeunesse 11/03/2026

Populaires

Niger : le président Tiani accorde une audience à l’ambassadeur de Cuba

11/03/2026

غرفة التجارة في تشاد تنصّب أعضاءها القنصليين وتؤكد دعم القطاع الخاص

12/03/2026

Tchad: la COSCO organise un Iftar solidaire au profit des patients et des réfugiés à Abéché

12/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées 08/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter