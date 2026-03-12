Tchad: la COSCO organise un Iftar solidaire au profit des patients et des réfugiés à Abéché

Cette initiative humanitaire s’est déroulée au Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Abéché ainsi qu’au sein de la structure d’accueil des patients réfugiés, située à proximité du district sanitaire de la ville. Des repas de rupture du jeûne ont été distribués aux malades, à leurs accompagnants ainsi qu’aux réfugiés bénéficiant d’une prise en charge médicale.





Selon la coordinatrice de la COSCO, Khadidjé Younis, cette action vise à témoigner de la solidarité de l’organisation envers les personnes hospitalisées et leurs familles durant cette période spirituelle. Elle a indiqué que ce geste entend apporter un soutien moral et matériel, aussi modeste soit-il, aux patients et à leurs proches, souvent confrontés à des conditions difficiles.





Prenant également la parole, le vice-président de la COSCO, Kalfa Ahmat Kalfa, et le secrétaire général, Mahamat Ali Hassan, ont rappelé la portée sociale de cette initiative. Ils ont souligné que cette activité s’inscrit dans la mission de l’organisation, qui œuvre pour l’assistance aux populations vulnérables, notamment les réfugiés malades et les patients du CHU d’Abéché.





À travers cette action de solidarité, la COSCO entend promouvoir les valeurs de partage, d’entraide et de compassion qui caractérisent le mois de Ramadan, tout en réaffirmant son engagement à poursuivre des initiatives humanitaires au bénéfice des communautés les plus fragilisées.

