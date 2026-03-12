Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad: la COSCO organise un Iftar solidaire au profit des patients et des réfugiés à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 12 Mars 2026


À l’occasion du mois sacré de Ramadan, la Coordination des organisations de la société civile du Ouaddaï (COSCO) a organisé, mercredi 11 mars 2026 à Abéché, un Iftar solidaire en faveur des patients hospitalisés et des réfugiés en situation de soins.


Tchad: la COSCO organise un Iftar solidaire au profit des patients et des réfugiés à Abéché

Cette initiative humanitaire s’est déroulée au Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Abéché ainsi qu’au sein de la structure d’accueil des patients réfugiés, située à proximité du district sanitaire de la ville. Des repas de rupture du jeûne ont été distribués aux malades, à leurs accompagnants ainsi qu’aux réfugiés bénéficiant d’une prise en charge médicale.
 

Selon la coordinatrice de la COSCO, Khadidjé Younis, cette action vise à témoigner de la solidarité de l’organisation envers les personnes hospitalisées et leurs familles durant cette période spirituelle. Elle a indiqué que ce geste entend apporter un soutien moral et matériel, aussi modeste soit-il, aux patients et à leurs proches, souvent confrontés à des conditions difficiles.
 

Prenant également la parole, le vice-président de la COSCO, Kalfa Ahmat Kalfa, et le secrétaire général, Mahamat Ali Hassan, ont rappelé la portée sociale de cette initiative. Ils ont souligné que cette activité s’inscrit dans la mission de l’organisation, qui œuvre pour l’assistance aux populations vulnérables, notamment les réfugiés malades et les patients du CHU d’Abéché.
 

À travers cette action de solidarité, la COSCO entend promouvoir les valeurs de partage, d’entraide et de compassion qui caractérisent le mois de Ramadan, tout en réaffirmant son engagement à poursuivre des initiatives humanitaires au bénéfice des communautés les plus fragilisées.

 



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/03/2026

Tchad : atelier des forums de dialogue et sessions de sensibilisation pour le Kanem et le Bahr El-Gazel

Tchad : atelier des forums de dialogue et sessions de sensibilisation pour le Kanem et le Bahr El-Gazel

Tchad : l'Université de la Francophonie a lancé les examens du premier semestre de l’année académique Tchad : l'Université de la Francophonie a lancé les examens du premier semestre de l’année académique 10/03/2026

Populaires

Tchad : nomination du DG et du DGA de la SNRC

11/03/2026

Niger : le président Tiani accorde une audience à l’ambassadeur de Cuba

11/03/2026

Côte d’Ivoire : plus de 400 concours administratifs pour 2026 et six concours d’entrée à l’ENA pour 2027

11/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées 08/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter