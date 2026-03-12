Tchad : au Ouaddaï, la députée Amina Ali Idriss offre des vivres aux sinistrés d’Am-Zéfé

La députée Amina Ali Idriss a apporté un soutien aux familles sinistrées de l’incendie survenu dans le village d’Am-Zéfé, dans la sous-préfecture de Magrane, département de Djourfal-Ahmar, province du Ouaddaï.



Dans un élan de solidarité, la parlementaire a offert un don alimentaire composé de 10 sacs de sucre de 50 kg et 10 sacs de mil, destiné à venir en aide aux 17 ménages touchés par le sinistre. Ce geste humanitaire intervient en plein mois de Ramadan, une période marquée par la solidarité et l’entraide.



La cérémonie de remise s’est déroulée en présence des autorités administratives, traditionnelles et politiques locales. Le don a été officiellement remis par le sous-préfet de Magrane, Saleh About, au chef de canton, Bakha Hassib Mahamat Dagache.



Plusieurs responsables locaux ont également pris part à l’événement, notamment le secrétaire exécutif départemental du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) à Djourfal-Ahmar, Mahamat Izerik Hassana. Dans son intervention, le chef de canton Bakha Hassib Mahamat Dagache a qualifié ce geste de « hautement louable », estimant qu’il apporte un réel réconfort aux familles démunies touchées par l’incendie.



Pour sa part, Mahamat Izerik Hassana a salué l’engagement des autorités locales ainsi que la mobilisation des villages voisins en faveur des sinistrés. De son côté, le sous-préfet Saleh About a exprimé sa gratitude à l’endroit de la députée Amina Ali Idriss pour ce geste de solidarité et a appelé à une distribution équitable des vivres au profit des ménages concernés.



Cette action humanitaire témoigne de l’élan de solidarité envers les populations vulnérables de la région, particulièrement en cette période de Ramadan.