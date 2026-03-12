Tchad : Au Kanem, le Délégué Général mobilise les ONG pour une meilleure coordination humanitaire

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la série de consultations engagées par le Délégué Général depuis sa prise de fonction, afin de renforcer la coordination entre les autorités administratives et les partenaires humanitaires. La rencontre s’est déroulée en présence des autorités administratives locales, du Conseil provincial ainsi que du Comité provincial d’action.





L’objectif de cette séance de travail était d’établir un premier cadre d’échanges avec les différents acteurs humanitaires, de mieux cerner les interventions qu’ils mènent sur le terrain et d’identifier les besoins prioritaires des populations de la province du Kanem.





Au cours des discussions, les responsables des ONG ont salué l’initiative du Délégué Général, qu’ils considèrent comme un pas important vers une meilleure coordination des actions humanitaires. Ils ont néanmoins évoqué plusieurs contraintes auxquelles ils sont confrontés, notamment l’accès limité aux financements des partenaires, le nombre encore restreint d’ONG présentes dans la province, ainsi que l’insuffisance du partage d’informations et de rapports d’activités avec le Comité provincial d’action.





En réponse, le Général Issaka Koty Yakoub a remercié les responsables d’ONG pour leur disponibilité et leur engagement auprès des populations. Le premier magistrat de la province a invité les acteurs humanitaires à élaborer, dans un délai de 72 heures, un programme provincial d’intervention afin de faciliter la coordination et l’efficacité des actions menées sur le terrain.





Le Délégué Général a également encouragé les ONG à privilégier le recrutement de personnel local et à recourir à la location de véhicules disponibles dans la province. Il a, par ailleurs, attiré l’attention sur la gestion des produits nutritionnels, soulignant que certains stocks se retrouvent parfois périmés ou mal conservés dans les magasins.





Enfin, il a exhorté les délégués provinciaux, le Comité provincial d’action et le Conseil provincial à renforcer les échanges et la collaboration avec les organisations humanitaires, dans l’optique d’améliorer l’impact et l’efficacité des interventions au bénéfice des populations du Kanem.

