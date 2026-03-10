Tchad : nomination du DG et du DGA de la SNRC

Au ministère des Finances, du Budget, de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale, par Décret N°121/PR/PM/MFBEPCI/2026 du 11 mars 2026, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilités à la Société Nationale de Recouvrement des Créances (SNRC).



DIRECTION GENERALE

Directrice Générale : Mme RAMADA NDIAYE

Directeur Général Adjoint : M. SOUGNABE OUALOUMI.