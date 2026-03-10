Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nomination du DG et du DGA de la SNRC


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Mars 2026



Tchad : nomination du DG et du DGA de la SNRC
Au ministère des Finances, du Budget, de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale, par Décret N°121/PR/PM/MFBEPCI/2026 du 11 mars 2026, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilités à la Société Nationale de Recouvrement des Créances (SNRC).

DIRECTION GENERALE
Directrice Générale : Mme RAMADA NDIAYE
Directeur Général Adjoint : M. SOUGNABE OUALOUMI.


