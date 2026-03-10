









TCHAD RGPH-3 : le Tchad prépare la phase du grand dénombrement de la population

Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 10 Mars 2026



Réunis en atelier, les membres du Comité technique du recensement ont examiné ce 10 mars 2026 l’état d’avancement des activités préparatoires du Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH-3).

Cette rencontre vise à valider les outils et la méthodologie avant le lancement de la phase du grand dénombrement. Le président du comité, Binjeri Bendjaki déclare que l’événement qui les réunit revêt une importance particulière pour le pays, car il constitue une étape déterminante dans la mise en œuvre du projet du Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH-3).



Selon lui, le gouvernement du Tchad met en œuvre, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, des politiques de développement dont la formulation, le suivi et l’évaluation nécessitent des statistiques fiables, actualisées et de qualité. Il souligne que l’actualité des statistiques constitue une dimension essentielle de leur qualité.



C’est pourquoi le gouvernement réalise régulièrement, avec l’appui technique et financier de ses partenaires, des opérations de collecte de données à grande échelle, notamment : l’Enquête sur la Consommation des Ménages (ECOSIT) ; les Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) ; les Enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS) ; ainsi que d’autres opérations statistiques d’envergure nationale.



Les Nations Unies recommandent la réalisation d’un recensement tous les dix ans. Or, le dernier recensement de la population au Tchad remonte à 2009. Les données issues de cette opération ne reflètent plus aujourd’hui les réalités démographiques et socio-économiques du pays. C’est pourquoi, conformément aux recommandations internationales, le Gouvernement du Tchad a instruit les services compétents de préparer et d’organiser le RGPH-3.



Celui-ci est institué par le Décret n°314/PR/MEPD/2019 du 22 mars 2019, pris en Conseil des ministres, et mis à jour par le Décret n°0538/PR/PM/MFBEPPCI/2025 du 2 avril 2025. Binjeri Bendjaki précise que l’objectif général de cet atelier est de présenter au Comité technique du recensement les résultats des différentes opérations préparatoires, afin d’obtenir son approbation avant le lancement de la phase du grand dénombrement.



Plus spécifiquement, les participants devront : présenter le rapport de validation du RGPH-3 et l’état d’avancement de ses activités ; valider la méthodologie et les outils de collecte, notamment les questionnaires, les manuels et les dispositifs techniques ; examiner et valider l’état d’avancement de la cartographie censitaire ; présenter l’état du chronogramme budgétaire ; exposer les attentes du RGPH-3 à l’endroit du Comité technique du recensement ; recueillir des recommandations relatives à la préparation du dénombrement général à soumettre à la Commission nationale de recensement.



À ce stade, il souligne que la cartographie censitaire est réalisée à 100 % sur le terrain et se poursuit actuellement au bureau pour la production des cartes de dénombrement, indispensables à la phase du grand dénombrement. Au terme de cet atelier, il est attendu la validation des documents soumis à l’examen des participants, enrichis par leurs contributions et recommandations. Pour sa part, le directeur général de l’INSEED, Tom Chérif Bilio, déclare que la présence nombreuse des participants témoigne de l’importance que les institutions accordent à cette opération majeure pour le pays. Il rappelle que le recensement de la population constitue l’une des opérations statistiques les plus importantes pour un pays.



Il permet de disposer de données démographiques, économiques et sociales fiables, indispensables à la planification du développement, à la formulation des politiques publiques et à l’allocation équitable des ressources. Sous l’impulsion des plus hautes autorités du pays et conformément au décret instituant le RGPH-3, le ministère en charge de la Statistique et l’INSEED, à travers le Bureau de coordination du recensement, ont engagé depuis plusieurs mois plusieurs activités nécessaires à la réussite de cette opération d’envergure nationale.



À ce jour, des avancées importantes ont été enregistrées, notamment : la réalisation de la cartographie censitaire ; l’élaboration des différents outils techniques ; le développement des applications destinées à la collecte des données. Le directeur général de l’INSEED souligne également l’importance de l’utilisation des nouvelles technologies pour le traitement des données, ainsi que de la mobilisation communautaire pour assurer le bon déroulement de l’opération.



Il exprime enfin sa profonde reconnaissance aux partenaires techniques et financiers, en particulier la Banque mondiale et l’UNFPA, pour leur accompagnement constant dans la préparation et la mise en œuvre de cette opération stratégique. Selon lui, le succès du RGPH-3 dépendra de l’engagement collectif de toutes les institutions. L’expertise, les contributions et les recommandations des différents acteurs seront déterminantes pour garantir la qualité et la crédibilité de ce recensement.





Dans la même rubrique : < > Tchad : conférence de presse du rapporteur général de « Un Jour Nouveau » Tchad : le ministère des Finances renforce la modernisation de l’administration en accord avec l’ANATS Tchad : au Mandoul, l’ONG BASE honore la femme pour sa semaine nationale Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)