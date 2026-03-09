Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Œil Féminin forme des jeunes sur les IST et les risques de l’intelligence artificielle


Alwihda Info | Par - 9 Mars 2026


​À l’occasion de la Journée internationale de la femme, l’association Œil Féminin a organisé, le 7 mars 2026 dans un hôtel de la place, une formation gratuite à l’intention des jeunes. Cette initiative vise à renforcer leurs connaissances sur des questions liées à la santé et à l’utilisation responsable des technologies.


Tchad : Œil Féminin forme des jeunes sur les IST et les risques de l’intelligence artificielle
Lors de cette rencontre, la formatrice Dr Alexandrine Aguenadé est intervenue autour du thème : « Se protéger et prévenir les infections sexuellement transmissibles ». Au cours de sa présentation, elle a expliqué en détail les différentes infections sexuellement transmissibles (IST), leurs modes de transmission ainsi que les signes permettant de les reconnaître. Elle a particulièrement insisté sur l’importance de la prévention, du dépistage régulier et de l’accès à l’information afin de réduire les risques. Les participants ont pu poser librement leurs questions, ce qui a permis de dissiper plusieurs inquiétudes et de mieux comprendre les dangers liés à ces maladies, souvent peu évoquées faute de sensibilisation.

De son côté, la promotrice de l’association Œil Féminin, Djihida Seïbana Cynthia, a abordé le thème : « Les dégâts causés par l’intelligence artificielle ». Elle a présenté plusieurs exemples de désinformation, de montages vidéo et d’images générés par l’intelligence artificielle. Si cette technologie peut être un outil utile pour faciliter la création de contenus, préparer des présentations ou améliorer l’efficacité du travail, elle comporte également des risques lorsqu’elle est mal utilisée. Selon elle, l’intelligence artificielle peut être détournée pour nuire à la réputation des personnes, cibler particulièrement les femmes, manipuler des audios, créer de faux profils ou encore servir à des arnaques en ligne.

Cette formation interactive a permis aux jeunes de mieux comprendre les enjeux, les causes et les conséquences liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la société. Les participants ont également été sensibilisés à l’importance d’utiliser les réseaux sociaux de manière responsable. Des outils de vérification des informations, des images et des textes leur ont été présentés afin de les aider à analyser les contenus rencontrés en ligne et à développer un esprit critique face aux informations circulant sur les réseaux sociaux.

Les participants ont recommandé que ce type d’initiative soit renouvelé autour d’autres thématiques afin de continuer à renforcer les capacités des jeunes et encourager leur engagement dans la société.

À l’issue de la formation, les participants ont reçu des attestations et ont remercié les organisateurs pour cette opportunité d’apprentissage.
Malick Mahamat
