TCHAD

Tchad : au Borkou, les femmes réaffirment leur engagement pour le développement


Alwihda Info | Par Seid Djoumino - 8 Mars 2026



À Faya-Largeau, chef-lieu de la province du Borkou, les femmes ont célébré la Journée nationale de la femme tchadienne couplée à la Journée internationale de la femme, édition 2026.

Le délégué général du Gouvernement auprès de la province du Borkou, le général Brahim Akhachane, a présidé ce matin la cérémonie officielle de clôture des festivités à Faya.

La cérémonie a enregistré la présence de nombreuses femmes et jeunes filles issues des différents établissements scolaires et des organisations féminines de la province du Borkou.


Tchad : tensions au palais de justice après la libération d'un véhicule lié à une fusillade à Abéché

