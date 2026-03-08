Tchad : au Borkou, les femmes réaffirment leur engagement pour le développement

À Faya-Largeau, chef-lieu de la province du Borkou, les femmes ont célébré la Journée nationale de la femme tchadienne couplée à la Journée internationale de la femme, édition 2026.
Le délégué général du Gouvernement auprès de la province du Borkou, le général Brahim Akhachane, a présidé ce matin la cérémonie officielle de clôture des festivités à Faya.
La cérémonie a enregistré la présence de nombreuses femmes et jeunes filles issues des différents établissements scolaires et des organisations féminines de la province du Borkou.
